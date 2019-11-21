Космос

BFM.ruBFM.ruПрототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас. ЧП произошло во время испытания на максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью, отмечает «Интерфакс».
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Корабль Starship Илона Маска взорвался

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