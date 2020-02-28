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КоммерсантъПрототип корабля Starship SpaceX лопнул во время испытаний
Прототип космического корабля Starship SN1 для межпланетных полетов SpaceX Илона Маска лопнул при наддуве жидким азотом. Испытания проходили в Техасе 28 февраля. Видеозапись опубликовал Youtube-канале LabPadre, где велась прямая трансляция.
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