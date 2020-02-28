Космос

КоммерсантъКоммерсантъПрототип корабля Starship SpaceX лопнул во время испытаний

Прототип космического корабля Starship SN1 для межпланетных полетов SpaceX Илона Маска лопнул при наддуве жидким азотом. Испытания проходили в Техасе 28 февраля. Видеозапись опубликовал Youtube-канале LabPadre, где велась прямая трансляция.
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Прототип корабля Starship SpaceX лопнул во время испытаний

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Илон Маск
Американский инженер
Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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