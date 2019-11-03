В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.

с чего всё началось

Колонна военнослужащих США попала под обстрел в Сирии. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, передает ТАСС. По его словам, информацию об инциденте российской стороне передали представители американского командования.

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