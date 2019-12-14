Политика
REGNUMПроукраинского либерала выгнали из ток-шоу на «Россия 1»
Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" на телеканале "Россия 1". Решение принял ведущий ток-шоу Евгений Попов.
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Украинского политолога выгнали из студии «60 минут» за оскорбление жителей Донбасса
Вести.Ruвчера в 13:31
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