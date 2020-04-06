Коронавирус
Газета.RuПроведение ЕГЭ могут отменить в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
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Экономика
Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии
На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».
Энергетика
РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина
Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.
Единоборства
Глава UFC заявил, что арендует частный остров для проведения боев
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что он близок к завершению сделки по организации боев на частном острове, включая турнир UFC 249.
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США
Власти США рассматривают вариант сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению.
Экономика
Морозов проверил цены в «Ашане»
Вчера, 6 апреля, губернатор Сергей Морозов, глава регионального минсельхоза Михаил Семёнкин и председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов посетили ульяновский гипермаркет "Ашан", чтобы проверить наличие необходимых товаров и посмотреть на цены.
Общество
Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса
По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
"Тучные времена прошли" Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о наступлении "новой реальности" в экономике.
Общество
178 сотрудников Росатома вернулись из Бангладеш в Нижний Новгород
Госкорпорация «Росатом» организовала перелет специальным авиарейсом в Нижний Новгород для сотрудников, работающих по контракту на сооружении атомной электростанции «Руппур» в Республике Бангладеш.
Общество
Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Здоровье
8 вопросов об авитаминозе: как поддержать организм весной и есть ли толк от поливитаминов
Обычно витамины пьются курсами в период авитаминоза — чаще всего осенью, зимой и весной.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
32 новых случая коронавируса зарегистрировано в Брянской области
В Брянской области за сутки зарегистрированы 32 новых случая заболевания коронавирусом.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
В Британии начали громить вышки 5G из-за коронавируса
Не менее 20 мачт мобильной связи были подожжены или испорчены в Великобритании местными активистами, которые связывают распространение коронавирусной инфекции с сетями 5G.
Экономика
Коронавирус ударил по бизнесу Трампа: состояние президента США сократилось на $1 млрд за месяц
Дорогая беспечность: ошибки Дональда Трампа могут стоить его детям $1,3 млрд после его смерти Вот к чему мы пришли: чистая стоимость активов Трампа теперь оценивается в $2,1 млрд — на $1 млрд меньше, чем месяц назад.
Общество
В Приморье с сегодняшнего дня начали работать электронные пропуска
В Приморском крае пропускная система официально начала действовать сегодня.
Общество
Два новых случая коронавируса появились в Забайкалье
У двух жительниц Забайкальского края лабораторно подтвержден коронавирус.