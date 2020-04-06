Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПроведение ЕГЭ могут отменить в этом году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
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В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

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Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США

Власти США рассматривают вариант сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению.
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Обычно витамины пьются курсами в период авитаминоза — чаще всего осенью, зимой и весной.
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В Приморском крае пропускная система официально начала действовать сегодня.
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У двух жительниц Забайкальского края лабораторно подтвержден коронавирус.
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Олег Николаевич Смолин
Политик
Советский и российский политик и философ, специалист по философии политики и социальной философии. Депутат ГД РФ, член фракции КПРФ, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ. Доктор философских наук, академик Российской академии образования. Председатель Общероссийского общественного движения «Образование - для всех».
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