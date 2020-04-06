Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году

Экономика Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».

Энергетика РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.

Общество В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.

Экономика Морозов проверил цены в «Ашане» Вчера, 6 апреля, губернатор Сергей Морозов, глава регионального минсельхоза Михаил Семёнкин и председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Руслан Гайнетдинов посетили ульяновский гипермаркет "Ашан", чтобы проверить наличие необходимых товаров и посмотреть на цены.

Общество Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.

Общество 178 сотрудников Росатома вернулись из Бангладеш в Нижний Новгород Госкорпорация «Росатом» организовала перелет специальным авиарейсом в Нижний Новгород для сотрудников, работающих по контракту на сооружении атомной электростанции «Руппур» в Республике Бангладеш.

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Экономика Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.

Общество Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.