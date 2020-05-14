Коронавирус
Телеканал Санкт-ПетербургЕГЭ по русскому языку планируют провести в два дня
Единый государственный экзамен по русскому языку планируют провести в два дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор. В ведомстве отметили, что это позволит избежать скопления участников в аудиториях.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 11:12, Ашберн
Общество
Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках
Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции.
РБК 07:41
Здоровье
Обнаружено уникальное свойство коронавируса
Коронавирусная инфекция представляет не только одно заболевание, а целый букет, который провоцируется одним вирусом, рассказал телеканалу «Россия 24» руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
Янаульские зори 08:32
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
Общество
Власти Москвы назвали достоверными данные о смертности от COVID-19
Чиновница отметила, что Москва в отношении данных о коронавирусе придерживается «политики полной открытости» и публикует полную раскрытую аналитику и статистику, связанную с распространением инфекции в городе.
Известия 10:03
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Общество
Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ начиная с 19 июня
В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки.
РИА Новости 09:29
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Общество
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом
Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 10:24
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Сёмина
Москва, 14 мая 2020, 17:04 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина, его место занял 40-летний Марко Николич, информирует официальный сайт клуба.
REGNUM 10:04
Происшествия
Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге
Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину.
Известия вчера в 08:31
Экономика
Мусорный оператор предупредил о кассовых разрывах из-за неплатежей
Благодаря ряду антикризисных мер УК «Региональный оператор» удалось избежать серьезного роста кассового разрыва, но он продолжает оставаться весьма внушительным.
РБК 11:02
Здоровье
В Дагестан прибыл замминистра здравоохранения РФ Олег Груднев
Дербентскую городскую больницу, 13 мая посетили замминистра здравоохранения РФ Олег Груднев и глава Минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов.
Сайт администрации Сергокалинского района 10:38
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Общество
Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
Происшествия
Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ 09:58
Политика
Президент Латвии раскритиковал праздновавших День Победы 9 мая
Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме граждан, отмечающих День Победы над нацизмом 9 мая.
Взгляд.ру 10:47
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Политика
США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 23:22
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Общество
В Росреестре засекретили московскую квартиру генпрокурора Краснова
В Росреестре засекретили квартиру генпрокурора Игоря Краснова, теперь собственником квартиры указана Российская Федерация.
Дождь 09:04
Экономика
Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита
В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
РБК 08:03
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Юморист выложил в соцсеть трогательное видео Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Лиза и Гарри, не дают родителям заскучать на самоизоляции.
WomanHit.ru 09:31
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана вчера в 19:21
Авто
Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе
Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза 10:14
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52