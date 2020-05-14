Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургЕГЭ по русскому языку планируют провести в два дня

Единый государственный экзамен по русскому языку планируют провести в два дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор. В ведомстве отметили, что это позволит избежать скопления участников в аудиториях.
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ЕГЭ по русскому языку планируется провести в два дня

Аргументы и Факты10:57

ЕГЭ по русскому языку планируют провести за два дня

Комсомольская правда09:33

Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ по русскому языку в два дня

News.ru10:00

ЕГЭ по русскому языку планируют провести в два дня

Телеканал Санкт-Петербург09:54

Стало известно, как будет проходить ЕГЭ по русскому языку

Взгляд.ру09:42

Проведение ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня

REGNUM10:44

Рособрнадзор разделил сдачу ЕГЭ по русскому на два дня

Говорит Москва09:28
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Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках

Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции.
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Янаульские зори 08:32
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
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Общество

Власти Москвы назвали достоверными данные о смертности от COVID-19

Чиновница отметила, что Москва в отношении данных о коронавирусе придерживается «политики полной открытости» и публикует полную раскрытую аналитику и статистику, связанную с распространением инфекции в городе.
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В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Общество

Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ начиная с 19 июня

В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки.
РИА Новости 09:29
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
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Общество

В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом

Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 10:24
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Происшествия

В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки

РИА Новости 07:45
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В Адыгее на похоронах гости массово заразились коронавирусом

Газета.Ru 09:24
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«Локомотив» объявил об уходе Сёмина

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Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге

Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину.
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Экономика

Мусорный оператор предупредил о кассовых разрывах из-за неплатежей

Благодаря ряду антикризисных мер УК «Региональный оператор» удалось избежать серьезного роста кассового разрыва, но он продолжает оставаться весьма внушительным.
РБК 11:02
Здоровье

В Дагестан прибыл замминистра здравоохранения РФ Олег Груднев

Дербентскую городскую больницу, 13 мая посетили замминистра здравоохранения РФ Олег Груднев и глава Минздрава РД Джамалудин Гаджиибрагимов.
Сайт администрации Сергокалинского района 10:38
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
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Общество

Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
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Происшествия

Завершено расследование дела курского вора в законе

Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ 09:58
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Политика

Президент Латвии раскритиковал праздновавших День Победы 9 мая

Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме граждан, отмечающих День Победы над нацизмом 9 мая.
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Политика

США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 23:22
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Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
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Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
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Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
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В Росреестре засекретили московскую квартиру генпрокурора Краснова

В Росреестре засекретили квартиру генпрокурора Игоря Краснова, теперь собственником квартиры указана Российская Федерация.
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Экономика

Сбербанк ответил на данные о 33 документах для зарплатного кредита

В Сбербанке не подтвердили сообщения о том, что для получения зарплатного кредита под 0% требуется предоставлять «33 документа».
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Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

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Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
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