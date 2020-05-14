Единый государственный экзамен по русскому языку планируют провести в два дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор. В ведомстве отметили, что это позволит избежать скопления участников в аудиториях.

ЕГЭ по русскому языку планируют провести в два дня

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