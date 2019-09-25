Политика
РИА НовостиВ Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
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с чего всё началось
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии".Известиявчера в 17:01
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Политика
Зеленский показал фото с Трампом
Rambler News Service 09:33
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Армия и оружие
Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным
Генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов сообщил, что в России началась разработка истребителя шестого поколения.
Pravda.Ru 23 сентября в 03:02
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
Германское подразделение Thomas Cook также объявило о банкротстве
Старейший в мире туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о ликвидации.
Интерфакс 09:57
Наука
Ученые выяснили, почему мозг стирает сновидения
Волга-Медиа 23 сентября в 23:40
Здоровье
Названы продукты для профилактики гипертонии
Считается, что ежедневно необходимо получать 1000-1300 мг кальция.
Доктор Питер 05:41
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Футбол
Онлайн-трансляция матча Кубка России «КАМАЗ» - «Спартак»
Российская газета 02:37
Футбол
«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России
Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный».
РБК 10:54
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика
Путин обсудит с правительством РФ доходы граждан
Сегодня, 25 сентября, президент России Владимир Путин встретится с членами правительства для обсуждения актуальных проблем, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 00:34
Политика
Германия выдала визы жителям Донбасса с российскими паспортами
Германия выдает шенгенские визы жителям самопровозглашенных республик Донбасса с новыми российскими паспортами.
Фонтанка.Ру вчера в 10:28
Политика
Лавров обсудил с Зеленским урегулирование в Донбассе
Глава МИД России Сергей Лавров провел краткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
РЕН ТВ 09:50
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России
«Луч» в свою очередь стартовал с 1\32 финала Кубка России, где одержал победу над «Читой» (1:0). Отметим, «Динамо» продлило безвыигрышную серию во всех турнирах до четырех матчей.
Vprognoze.ru 10:50
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Футбол
Бардзальи вошел в тренерский штаб «Ювентуса»
Как сообщает пресс-служба клуба, восьмикратный чемпион Италии вошел в тренерский штаб «старой синьоры».
Sport24.ru 09:52
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима
Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
Интерфакс 08:51
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь
Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
Общественное телевидение России 08:39
Политика
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
РИА Новости 10:41
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34