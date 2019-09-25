Политика
РидусЛотерею грин-карт США могут запретить в России
Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН. Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
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с чего всё началось
В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента.Известиявчера в 17:01
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Политика
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Зеленский ответил, давил ли на него Трамп
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, давил ли на него в разговоре президент США Дональд Трамп. Вопрос задал телеканал "Россия".
Газета.Ru 02:26
Происшествия
В шахте под Оренбургом погиб горняк
По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.
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Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
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Коммерсантъ вчера в 16:51
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Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
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Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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В последнее время в Сети ходят слухи о разводе актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова.
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Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.
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Минсельхоз РФ разработал законопроект об учете домашних животных
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BFM.ru вчера в 19:01
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Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
RT на русском вчера в 23:07
Экономика
Forbes составил топ-50 крупнейших иностранных компаний в РФ
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