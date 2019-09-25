В Госдуме допустили запрет проведения американской лотереи грин-карт в России. Этот шаг может быть ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявили «Известиям» в международном комитете нижней палаты парламента.

с чего всё началось

Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН. Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.

Лотерею грин-карт США могут запретить в России

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Экономика Заполняемость отелей Москвы, Петербурга и Сочи выросла и без мундиаля В городах после крупных спортивных мероприятий загрузка гостиниц может пару лет падать пропорционально уменьшению количества туристов, ссылается она на международный опыт.

Здоровье Ученые рассказали, почему нельзя пить таблетки от давления по утрам Западные эксперты выяснили, что полезные и негативные свойства некоторых препаратов зависят от биологического ритма человека, пишет The Daily Mail.

Финансы Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.

Политика Украинский экс-министр предложил способ заработать на «плохой России» "Плохая Россия" предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, и Киеву следует этим воспользоваться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.

Происшествия В Донецке горит склад боеприпасов, детонируют снаряды В Донецке утром в среду, 25 сентября, загорелся склад боеприпасов, расположенный в Куйбышевском районе города неподалеку от поселков Горняк и Землекопы.

Общество Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.

Политика Зеленский ответил, давил ли на него Трамп Президент Украины Владимир Зеленский ответил, давил ли на него в разговоре президент США Дональд Трамп. Вопрос задал телеканал "Россия".

Происшествия В шахте под Оренбургом погиб горняк По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

Футбол Жардим рассказал о важности Головина для «Монако» Ранее Головин заявил, что победа над «Ниццей» может стать переломным моментом для «Монако».

Общество В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.

Политика Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.

Общество Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.

Происшествия ГП выявила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах Генпрокуратура России обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Шоу-бизнес Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым В последнее время в Сети ходят слухи о разводе актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова.

Происшествия На юге Турции взорвался автобус с полицейскими В турецкой провинции Адана совершено нападение на пути следования автобуса с полицейским спецназом.

Кино Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона» Фильм российско-китайского производства "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат, собрав 179,3 миллиона рублей за выходные.

Происшествия Судно с россиянами село на мель в Швеции из-за уснувшего капитана Шедшее под флагом Гибралтара грузовое судно Baltic Carrier село на мель у берегов шведского Хельсингборга из-за уснувшего за штурвалом капитана, сообщает SVT в среду, 25 сентября.

Политика Минсельхоз РФ разработал законопроект об учете домашних животных Министерство сельского хозяйства РФ разработало проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», который регулирует маркировку и учет домашних животных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.

Политика Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.