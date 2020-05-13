Спорт день за днем

Здоровье Нижегородские медики получат «коронавирусные надбавки» до 15 мая Медицинский персонал больниц Нижегородской области, работающий с больными коронавирусной инфекцией и пациентами, входящими в группы риска, получит дополнительные выплаты 15 мая. 11

Транспорт Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.

Общество В России перенесли сроки проведения ЕГЭ Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране. 897

Шоу-бизнес Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой. 7

Политика Путин раскритиковал работу портала госуслуг Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств по организации дополнительных выплат семьям с детьми. 50

Общество Россиян предупредили о природных катаклизмах в летний период Климатолог, старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал прессе о том, что грядущим летом россиян ожидают природные катаклизмы. 657

Общество Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах. 7

Здоровье Вирусолог оценил необходимость масочного режима в России Вирусолог отметил, что почти во всех этих странах наблюдается спад пандемии.

Экономика Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. 209

Культура Объявлено новое расписание воронежского Платоновфеста Организаторы Международного Платоновского фестиваля огласили новое расписание на официальном сайте "Платоновфест". 10

Общество Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет. 4

Здоровье 962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 1K

Игры У «русского Fallout» вышло продолжение Релиз окончательной версии ожидается к концу 2020 года. У «Трудограда» в настоящий момент 87% положительных отзывов в Steam. 1

Кино Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту. 38

Общество Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной. 18

Авто Hyundai отзывает около 100 тыс. автомобилей Австралийское подразделение Hyundai выпустило отзыв для почти 100 000 автомобилей из-за потенциального риска возгорания, вызванного коротким замыканием, которое может произойти даже при выключенном двигателе.