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Агентство Москва
Агентство Москва

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении проведения в Москве конгрессов и выставок с 4 сентября. Соответсвующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.В источнике
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Интерфакс

Проведение конгрессов и выставок в Москве возобновляется в полном объеме с 4 сентября

Интерфаксвчера в 12:34
РИА Новости

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы

РИА Новостивчера в 12:55
РБК

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы с 4 сентября

РБКвчера в 12:38
Агентство Москва

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Агентство Москвавчера в 12:27
ТАСС

В Москве с 4 сентября возобновляется проведение конгрессов и выставок

ТАССвчера в 12:17
Москва 24

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Москва 24вчера в 12:15
РИАМО

Конгрессно‑выставочная деятельность возобновляется в Москве с пятницы

РИАМО18:00

Опрос: половина россиян хочет на пенсии жить у моря

В исследовании говорится, что пятая часть россиян (22,8%) на пенсии хотела бы ездить в экскурсионные и образовательные туры, чуть меньше опрошенных (18,3%) предпочли бы пляжный отдых, а почти половина респондентов (48,3%) мечтает переехать к морю насовсем.
ТАСС20:02
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

«Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — написал сенатор.
Lenta.ru21:07

Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты экс-губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест Ранее в четверг прокурор в Басманном суде рассказал, что Фургал имел в подчинении людей, которые занимались устранением неугодных экс-чиновнику лиц.
Известиявчера в 10:54
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live242 сентября в 12:20
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Луганск опроверг заявления Киева о достигнутых договоренностях

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник опроверг заявление офиса президента Украины о достижении ряда договорённостей по итогам прошедшего накануне заседания ТКГ.
Интерфаксвчера в 15:22

Спасатели отправились к острову Шикотан на поиски пропавших студентов

Спасатели МЧС выдвинулись на плашкоуте из порта Южно-Курильска к соседнему курильскому острову Шикотан для спасения пропавших студентов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области в пятницу, 4 сентября.
Известия21:13