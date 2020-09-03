Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении проведения в Москве конгрессов и выставок с 4 сентября. Соответсвующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.В источнике
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Проведение конгрессов и выставок в Москве возобновляется в полном объеме с 4 сентября
Интерфаксвчера в 12:34