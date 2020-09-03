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Агентство Москва
Агентство Москва

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении проведения в Москве конгрессов и выставок с 4 сентября. Соответсвующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.В источнике
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РИАМО

Конгрессно‑выставочная деятельность возобновляется в Москве с пятницы

РИАМО18:00
Интерфакс

Проведение конгрессов и выставок в Москве возобновляется в полном объеме с 4 сентября

Интерфаксвчера в 12:34
РБК

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы с 4 сентября

РБКвчера в 12:38
Агентство Москва

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Агентство Москвавчера в 12:27
ТАСС

В Москве с 4 сентября возобновляется проведение конгрессов и выставок

ТАССвчера в 12:17
Москва 24

Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября

Москва 24вчера в 12:15
РИА Новости

Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы

РИА Новостивчера в 12:55

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
РИА Новости20:14
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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Американские ученые: COVID-19 может вызвать повреждения нервов

Лежачее положение тяжелобольных пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) может вызвать необратимое повреждение нервов, заявили американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго, 3 сентября сообщает Синьхуа.
ИА Красная Весна22:47

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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В Грузии пригрозили поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Тбилиси, 4 сентября 2020, 07:21 — REGNUM Обещание поднять грузинский флаг над военной базой России в Южной Осетии дал лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили в ходе выступления, видео запись которого опубликована на YouTube-канале лейбористов.
REGNUM00:21
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live242 сентября в 12:20
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