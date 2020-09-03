Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.