Политика
Live24Проверить программу Киселева на экстремизм попросил депутат Рашкин
Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить выпуск программы «Вести недели» на экстремизм, в котором ее ведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову», пишет РБК.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». Депутатский запрос есть в распоряжении РБК.РБК07:54
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