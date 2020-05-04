Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». Депутатский запрос есть в распоряжении РБК.

с чего всё началось

Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить выпуск программы «Вести недели» на экстремизм, в котором ее ведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову», пишет РБК.

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,3K

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 4,2K

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 2,4K

Энергетика Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5% Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. 10

Общество NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.

Общество Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 294

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 646

Общество США спрогнозировали удвоение количества жертв коронавируса США находятся на первом месте среди стран по числу заразившихся коронавирусом (более 1,1 млн человек). 197

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,3K

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 1,4K

Шоу-бизнес Актера из сериала «Кухня» госпитализировали Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 126

Политика ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса. 57

Армия и оружие Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря Глава социалистической партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 130