Политика

Live24Live24Проверить программу Киселева на экстремизм попросил депутат Рашкин

Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить выпуск программы «Вести недели» на экстремизм, в котором ее ведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову», пишет РБК.
Читать в источнике
Комментировать105
с чего всё началось

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». Депутатский запрос есть в распоряжении РБК.
РБК07:54

Подробнее о событии

Киселев ответил Рашкину после обращения в прокуратуру

Национальная служба новостей11:13

Депутат ГД Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить на экстремизм высказывания телеведущего Дмитрия Киселева

Эхо Москвы13:00

В Госдуме попросили проверить «Вести недели» Киселева на экстремизм

Lenta.ru10:53

Дмитрий Киселёв ответил на обвинения в экстремизме

News.ru16:00

Депутат Рашкин просит Генпрокуратуру проверить программу Киселева на экстремизм

Коммерсантъ09:04

В Госдуме попросили проверить телеведущего Дмитрия Киселева на экстремизм

Московский Комсомолец08:59

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

РБК07:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
1,3K
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
4,2K
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
2,4K
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
93
Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
10
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
31
Общество

NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Общество

Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:27
294
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
646
Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
69
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
3,1K
Общество

США спрогнозировали удвоение количества жертв коронавируса

США находятся на первом месте среди стран по числу заразившихся коронавирусом (более 1,1 млн человек).
Коммерсантъ 17:25
197
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
4,3K
Общество

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
1,3K
Общество

В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

РИА Новости 09:09
24
Общество

После скандала с домашним насилием Регина Тодоренко сняла о нем фильм

Ранее сообщалось о том, что за высказывание о домашнем насилии Тодоренко лишили статуса "Женщины года".
РЕН ТВ вчера в 14:44
94
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1,4K
Шоу-бизнес

Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц

Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru 09:40
32
Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.
Lenta.ru 17:40
Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
126
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
Мойка78 06:12
221
Политика

ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса

Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса.
REGNUM 16:40
57
Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
1,8K
Футбол

Шалимов после скандальных заявлений удалил свой аккаунт в Instagram

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов, ранее назвавший россиян, просящих от государства денег в условиях пандемии коронавируса, "дармоедами", удалил свою страницу в Instagram.
РИА Новости 14:46
1,2K
Армия и оружие

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

Глава социалистической партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Интерфакс вчера в 19:19
130
Общество

В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.
Lenta.ru 15:32
53
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК

Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
РИА Новости 16:52
35
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 12:30
417
Общество

Михалков заявил о цензуре из-за фильма о чипировании людей Гейтсом

Телеканал «Россия 24» снял с эфира повтор выпуска авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
РБК 02 мая в 13:56
4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Краснов Петр Николаевич
Генерал-майор Русской императорской армии, атаман Всевеликого войска Донского, военный и политический деятель, писатель и публицист. Видный деятель Белого движения. Во время Второй мировой войны занимал пост начальника Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии. Был взят в плен англичанами и выдан СССР, где был приговорён к смертной казни и повешен.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валерий Фёдорович Рашкин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы РФ 3-7 созывов от КПРФ. Член Центрального комитета КПРФ. С 2003 года член Президиума ЦК КПРФ. В 2004-2013 годах - секретарь ЦК КПРФ. С декабря 2010 года - первый секретарь московского городского комитета КПРФ. В 2013-2017 годах - заместитель председателя ЦК КПРФ. В 1993-2011 годах - первый секретарь Саратовского областного комитета КПРФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное