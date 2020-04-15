Общество

КоммерсантъКоммерсантъПроверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы. Она будет осуществляться по карте «Тройка», «Стрелка» или по социальной карте.
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В Москве проверять пропуска будут через карты «Тройка» и «Стрелка»

РБК13:49

Проверка пропусков в общественном транспорте будет проходить автоматически

Москва 2413:04

Пропуска в московском транспорте будут проверяться автоматически

Интерфакс13:04

Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Коммерсантъ13:00

Автоматические проверки пропусков введут в московском транспорте

Вечерняя Москва12:59

Проверять наличие цифровых пропусков у пассажиров в транспорте Москвы будут с помощью «Троек» и соцкарт

Агентство Москва12:52

Проверки пропусков в московском транспорте сделают автоматическими

РИА Новости12:50
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Фигурное катание

Медведева останется послом сборной России на Олимпиаде в Токио

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева сообщила, что останется послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио.
РИА Новости 12:02
Экономика

Собянин подписал третий пакет мер поддержки для московского бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции, большинство из которых касается сферы недвижимости и строительных компаний.
РИА Новости 11:01
97
Культура

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
46
Происшествия

В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
16
Футбол

Юран отреагировал на слова Алиева о принадлежности Крыма

Наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран обсудил с «Чемпионатом» слова бывшего хавбека московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева о территориальной принадлежности Крыма.
Телеканал 360° 11:39
Происшествия

СК возбудил дело в отношении владикавказца из-за фейка о коронавирусе

Управление Следственного комитета России в Республике Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело в отношении жителя Владикавказа из-за распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.
Известия 15:23
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
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Общество

В Тульской области вводится карантин для прибывающих из других регионов

На территории Тульской области с 17 апреля будет введён обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов.
REGNUM 13:27
13
Армия и оружие

Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии

РИА Новости 15:04
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Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Единоборства

Уайлдер назвал новые причины поражения от Фьюри

Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри из-за травмы бицепса, которую он получил во время поединка.
РИА Новости 15:38
Экономика

Медведев направит Путину предложения по поддержке бизнеса

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», Владимир Путин 15 апреля заявил о необходимости расширить меры по поддержке экономики России в период пандемии.
Карелинформ 15:50
1
Экономика

ОНФ предложил увеличить размер кредита на зарплату

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предлагает увеличить размер беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам.
Известия 14:00
14
Происшествия

Планировавших теракт таджиков-исламистов задержали в Германии

В разных местах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия утром 15 апреля были задержаны четверо таджиков.
Lenta.ru 08:59
9
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
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Политика

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Газета.Ru 12:50
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,8K
Здоровье

Минздрав Казахстана объявил о начале пика эпидемии коронавируса

В Казахстане власти объявили о начале пика эпидемии коронавируса в стране.
РЕН ТВ 12:13
1
Игры

Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю

Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Общество

Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте

Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
9
Общество

В США назвали сферы, которые понесли наибольшие потери из-за пандемии

Наибольший ущерб из-за мер по социальному дистанцированию и принудительной приостановки работы нанесён сферам обеспечения досуга, гостиничного бизнеса и розничной торговли, за исключением продажи товаров первой необходимости, — говорится в документе.
News.ru 15:16
Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

Ясно 08:57
156
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
352
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса

Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
101
Общество

В Германии частично снимут ограничительные меры

В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
Вести.Ru 15:23
4
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
28
Общество

В Вязьме ввели двухнедельный карантин из-за коронавируса

Власти Смоленской области ввели на территории Вязьмы двухнедельный карантин из-за угрозы массового заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 15:39
6
Происшествия

Новые случаи заболевания коронавирусом подтвердились в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом.
РБК Калининград 03:38
Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
2,5K
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