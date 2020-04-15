Общество
КоммерсантъПроверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы. Она будет осуществляться по карте «Тройка», «Стрелка» или по социальной карте.
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Фигурное катание
Медведева останется послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева сообщила, что останется послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио.
РИА Новости 12:02
Экономика
Собянин подписал третий пакет мер поддержки для московского бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции, большинство из которых касается сферы недвижимости и строительных компаний.
РИА Новости 11:01
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета 15:31
Футбол
Юран отреагировал на слова Алиева о принадлежности Крыма
Наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран обсудил с «Чемпионатом» слова бывшего хавбека московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева о территориальной принадлежности Крыма.
Телеканал 360° 11:39
Происшествия
СК возбудил дело в отношении владикавказца из-за фейка о коронавирусе
Управление Следственного комитета России в Республике Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело в отношении жителя Владикавказа из-за распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.
Известия 15:23
Общество
В Тульской области вводится карантин для прибывающих из других регионов
На территории Тульской области с 17 апреля будет введён обязательный режим самоизоляции для граждан, прибывающих из других регионов.
REGNUM 13:27
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
РИА Новости 15:04
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Единоборства
Уайлдер назвал новые причины поражения от Фьюри
Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри из-за травмы бицепса, которую он получил во время поединка.
РИА Новости 15:38
Экономика
Медведев направит Путину предложения по поддержке бизнеса
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», Владимир Путин 15 апреля заявил о необходимости расширить меры по поддержке экономики России в период пандемии.
Карелинформ 15:50
Экономика
ОНФ предложил увеличить размер кредита на зарплату
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предлагает увеличить размер беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам.
Известия 14:00
Происшествия
Планировавших теракт таджиков-исламистов задержали в Германии
В разных местах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия утром 15 апреля были задержаны четверо таджиков.
Lenta.ru 08:59
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Газета.Ru 12:50
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Здоровье
Минздрав Казахстана объявил о начале пика эпидемии коронавируса
В Казахстане власти объявили о начале пика эпидемии коронавируса в стране.
РЕН ТВ 12:13
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Общество
Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте
Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости 12:35
Общество
В США назвали сферы, которые понесли наибольшие потери из-за пандемии
Наибольший ущерб из-за мер по социальному дистанцированию и принудительной приостановки работы нанесён сферам обеспечения досуга, гостиничного бизнеса и розничной торговли, за исключением продажи товаров первой необходимости, — говорится в документе.
News.ru 15:16
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия находится в фазе роста эпидемии коронавируса
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, на неделе ожидается прирост новых случаев инфицирования.
RT на русском 08:22
Общество
В Германии частично снимут ограничительные меры
В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
Вести.Ru 15:23
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Общество
В Вязьме ввели двухнедельный карантин из-за коронавируса
Власти Смоленской области ввели на территории Вязьмы двухнедельный карантин из-за угрозы массового заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 15:39
Происшествия
Новые случаи заболевания коронавирусом подтвердились в Калининграде
За последние сутки в Калининградской области зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом.
РБК Калининград 03:38
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37