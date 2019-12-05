Здоровье

Pravda.RuPravda.RuПроверяющие ищут просроченные лекарства в больнице Сахалина

Сотрудники прокуратуры, Росздравнадзора и сахалинского Минздрава проверяют не только документацию, но и маркировку всех препаратов. Главврач больницы уже дал пояснения относительно сведений, опубликованных журналистами, которые и послужили поводом для проверки.
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с чего всё началось

Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое

Прокуратурой области с выездом в медицинское учреждение проводится проверка по опубликованной информации "Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое".
Сахалин.Инфовчера в 00:57

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На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств

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Новый День01:36

ПСО: на медсестер, обратившихся на Sakh.com, жаловались пациенты

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Росздравнадзор не подтвердил использование в Сахалинской областной больнице просроченных лекарств

Байкал24вчера в 23:30

Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине

РБКвчера в 20:00

Прокуратура Сахалина изъяла для проверки документы и лекарства в областной больнице

ТАСС02:47

Росздравнадзор отрицает использование просроченных лекарств в больнице

News.ruвчера в 11:56
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УЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги наций

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Ридус 03 декабря в 13:11
Общество

Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
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Политика

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Lenta.ru вчера в 23:20
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Ургант пошутил про видеообращение Певцова к Познеру

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В МИД прорабатывают возможность визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря

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Футбол

Тухель: «Кавани не заслуживает быть запасным. Это грустно»

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель после победы над "Нантом" (2:0) в матче 16-го тура Лиги 1 высказался о положении Эдинсона Кавани в парижской команде.
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РБК 03 декабря в 21:00
Происшествия

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Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС 03:31
Шоу-бизнес

Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян

Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
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«Ведомости»: судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Совет судей разрабатывает проект защиты от "тенденциозных публикаций" и предлагает ввести ответственность для СМИ за давление на суд, пишет газета "Ведомости", ознакомившаяся с проектом концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
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Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
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Транспорт

«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года

Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
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В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева резко отреагировала на вопрос одного из пользователей в социальных сетях.
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Общество

Жалоба PGNiG на приостановку решения ЕС по доступу к OPAL отклонена

Высший суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG на приостановку решения Евросоюза по доступу к газопроводу OPAL.
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Ирина Слуцкая рассказала о рождении третьего ребенка

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая родила третьего ребенка.
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Общество

Сотрудник ФСО угрожал начальнику убийством из-за отпуска

Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику.
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Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости вчера в 20:15
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