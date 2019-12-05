Прокуратурой области с выездом в медицинское учреждение проводится проверка по опубликованной информации "Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое".

с чего всё началось

Сотрудники прокуратуры, Росздравнадзора и сахалинского Минздрава проверяют не только документацию, но и маркировку всех препаратов. Главврач больницы уже дал пояснения относительно сведений, опубликованных журналистами, которые и послужили поводом для проверки.

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