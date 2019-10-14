Армия и оружие
iReactorПровинции на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета
Муниципалитеты на северо-востоке Сирии решили вернуться под контроль центральной власти Сирийской Арабской Республики. Об этом передает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче
Газета.Ru вчера в 09:17
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru 05:40
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
В населённом пункте Новонежино Приморского края произошло частичное обрушение пятиэтажного дома из-за взрыва боеприпаса.
RT на русском 15:07
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Известия 12 октября в 20:57
Экономика
Глава Минфина Силуанов нашел виновных в низком росте экономики
Низкие темпы роста экономики России обусловлены консервативностью предприятий, продолжающих накапливать денежные средства на банковских депозитах.
Konkurent.ru вчера в 17:53
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Москва 24 вчера в 12:23
Кино
В Сети появились кадры со съемок нового «Отряда самоубийц»
В Сеть выложили первые кадры со съемок фильма "Отряд самоубийц 2", которые проходят в Атланте, сообщает Just Jared.
РИА Новости вчера в 05:10
Армия и оружие
США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции
Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.
ТАСС 19:18
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
Запретные акции Согласно последней версии поправок, которые ЦБ обсуждал с рынком, инвесторы с накоплениями меньше 1,4 млн руб. (" особо защищаемые") потеряют доступ к иностранным ценным бумагам без листинга в России.
РБК 01:00
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
РБК 18:48
Армия и оружие
Эспер: Эрдоган несёт ответственность за возможное усиление ИГ в Сирии
«Президент Эрдоган несёт полную ответственность за последствия этих действий, включая возможное повторное усиление ИГ, возможные военные преступления и растущий гуманитарный кризис», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.
RT на русском 17:37
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.
Piter.tv 10:27
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Нева Спорт вчера в 06:06
Политика
Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском 16:55
Авто
Специалисты развеяли миф о «всепогодности» кондиционера в автомобиле
Эксперты портала «За рулем» развеяли некоторые заблуждения водителей по поводу использования кондиционера осенью.
Тарантас Ньюс вчера в 11:55
Экономика
В РСА сообщили, как нововведения в ОСАГО отразятся на водителях
Евгений Уфимцев сообщил, что сейчас в законопроекте, который предполагает изменения расчета тарифа по ОСАГО, отмечаются три основных пункта нововведений: Во-первых, компенсационное возмещение при наступлении страхового случая, в частности причинение вреда жизни или здоровью, увеличатся с 500 тыс. до 2 млн рублей.
ГЛАС.RU 12:35
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Футбол
Сборная Украины обыграла португальцев и отобралась на ЕВРО-2020
Сборная Украины по футболу обыграла команду Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 и вышла в финальную часть турнира.
РИА Новости 16:42
Происшествия
Пропавшая на читинском вокзале женщина за месяц не вернулась домой
Страдающая психическим заболеванием 30-летняя Марина Савельева, 17 сентября пропавшая из зала ожидания вокзала Читы, до сих пор не вернулась домой, сообщается 14 октября в группе Поискового отряда имени Кости Долгова.
Чита.Ру 06:12
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия вчера в 19:18
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru 07:19
Музыка
Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет
На экране появился видеоанонс с информацией о том, что группа «Кино» выступит 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 6 ноября в Москве на ВТБ Арене.
Gazeta.SPb 11 октября в 17:57
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33