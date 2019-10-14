Армия и оружие

iReactoriReactorПровинции на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета

Муниципалитеты на северо-востоке Сирии решили вернуться под контроль центральной власти Сирийской Арабской Республики. Об этом передает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.
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