Армия и оружие
iReactorПровинции на северо-востоке САР объявили о восстановлении суверенитета
Муниципалитеты на северо-востоке Сирии решили вернуться под контроль центральной власти Сирийской Арабской Республики. Об этом передает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.
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Сезон гриппа и ОРВИ в 2019 году начался на две недели раньше, чем в 2018 -ом.
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Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
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Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва
На экране показали трейлер с информацией о том, что голос Цоя не звучал со сцены 30 лет, и 31 октября будущего года это произойдет снова в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.
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Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман
Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.
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Суд в Испании выдал ордера на арест Пучдемона
Верховный суд Испании выдал международный и европейский ордера на арест бывшего главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, передает РИА Новости.
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Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
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Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
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На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Хоккей
Задоров забил первый гол в сезоне, Ничушкин подрался
После первого периода «Эвеланш» выигрывают у «Кэпиталз» со счётом 4:0. Помимо Задорова шайбы в составе «Колорадо» забросили Эрик Джонсон, Назем Кадри и Микко Рантанен.
Политика
На Украине назвали сигналом посещение премьером концерта неонацистов
Концерт националистов В воскресенье, 13 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук побывал на концерте, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
Хоккей
Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун
Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Происшествия
Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах
«В посольство России в Испании и генконсульство в Барселоне поступает информация о том, что в аэропорту Барселоны «Эль-Прат» находятся пассажиры московского рейса, прилетевшего туда сегодня днем», — сообщили в дипведомстве.
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Здоровье
Употребление салатов может довести до инсульта
Ученые объяснили, как употребление салатов может навредить человеку и даже спровоцировать инсульт.
Футбол
Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»
Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
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ВС Турции вместе начали наступление на Манбидж
В наступлении принимают участие отряды турецкого спецназа, а также тяжелая техника, включая танки, передает телеканал "А хабер".
Футбол
Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020
В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Наука
Разработан наноразмерный детектор излучения с низким уровнем шума
Небольшой детектор излучения имеет низкую теплоемкость, поэтому слабая интенсивность излучения дает более сильный сигнал.