Армия и оружие
NewInformДамаск получил полный контроль над регионами северо-востока Сирии
Представители муниципалитетов на северо-востоке Сирии заявили, что полностью принимают центральную власть САР. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление в ходе брифинга руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.
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