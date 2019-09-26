Экономика

Live24Live24Российским пенсионерам повысят прожиточный минимум

По данным Пенсионного фонда РФ, прожиточный минимум для пенсионеров в 2019 году был равен 8 846 рублей. Однако, согласно проекту федерального бюджета, опубликованному на портале проектов и нормативно-правовых актов, уже в следующем году он вырастет.
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«Вы что творите?» — новый стандарт для пенсионеров возмутил россиян

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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
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Интерфакс 15:21
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Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
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Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
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Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей

В Оренбурге суд решил арестовать настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского из-за жалоб его приемных детей.
Газета.Ru 25 сентября в 22:01
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Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
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Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака

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В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
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Игры

Epic Games Store планирует обновить интерфейс

Epic Games сообщили, какие функции они планируют добавить в EGS. У магазина появится новая главная страница.
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Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу вечером вблизи города Злате-Моравце, пилот выжил, сообщает местная газета SME со ссылкой на представителя Минобороны страны Данку Цапакову.
РИА Новости вчера в 18:59
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Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости 09:15
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Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Анастасии Заворотнюк

Нелли Уварова просит родных актрисы не обращать внимания на эти разговоры.
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Полиция Петербурга поднята по тревоге. Ищут вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

Как стало «Фонтанке», нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16.00 воскресенья, 29 сентября.
Фонтанка.Ру 13:42
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Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
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В украинских Черновцах родились сиамские близнецы

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REGNUM вчера в 16:23
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СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в московском парке

Следственный комитет (СК) возбудил дело по факту изнасилования в подмосковном городе Балашиха иностранной гражданки.
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Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
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Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года

По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
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Билан извинился перед самарцами за неудачный концерт

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В Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации

Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа агентству Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии (тори).
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Женщина попала под комбайн в Новой Москве

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