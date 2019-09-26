Экономика
Открытый НижнийПрожиточный минимум нижегородского пенсионера повысят в 2020 году
26 сентября 2019 депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области приняли в двух чтениях закон "О величине прожиточного минимума пенсионера в Нижегородской области на 2020 год", внесенный губернатором региона Глебом Никитиным.
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В Томской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
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