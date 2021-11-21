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Прожиточный минимум для работающих россиян составит 13 793 рубля

С 2022 года в России изменится размер прожиточного минимума для разных категорий граждан.
Коммерсантъ
В пятницу думский комитет по бюджету и налогам принял три поправки, предложенные президентом.
РИА Новости
В четверг президент предложил увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6% — то есть выше инфляции.
РИА Новости
Поправку президента об увеличения МРОТ до 13 890 рублей должен будет рассмотреть комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.
РИА Новости

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В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год
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