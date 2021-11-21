КоммерсантъПрожиточный минимум для работающих россиян составит 13 793 рубляС 2022 года в России изменится размер прожиточного минимума для разных категорий граждан.КоммерсантъВ пятницу думский комитет по бюджету и налогам принял три поправки, предложенные президентом.РИА НовостиВ четверг президент предложил увеличить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6% — то есть выше инфляции.РИА НовостиПоправку президента об увеличения МРОТ до 13 890 рублей должен будет рассмотреть комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВGazeta.SPbУралинформбюроАктуальные НовостиКарелинформИА Красная ВеснаПетрозаводск говоритTverigrad.ruРЕН ТВИзвестияФАНИА Городские вести. ВолгоградСобеседникПятый каналLife.ruКомсомольская правдаРадио 1RT на русскомПодробнее о событииВ России утвердили прожиточный минимум на 2022 годГазета.Ru07:18Прожиточный минимум для работающих в России будет 13 793 рубля, а для детей — 12 274 рубляРИА Новости06:52Самое цитируемоеВ России в 2022 году прожиточный минимум для работающих граждан составит 13 793 рубляИзвестия08:52В России в 2022 году прожиточный минимум для работающих граждан составит 13 793 рубляLenta.ru08:23Прожиточный минимум будет увеличен до 13 793 рубля в 2022 годуBanki Loans07:39В России утвердили прожиточный минимум на следующий годRT на русском08:58Прожиточный минимум для работающих в России будет 13 793 рублей, а для детей -12 274 рублейПРАЙМ06:47Показать ещёОценить1,7KПоделиться