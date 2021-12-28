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Прожиточный минимум и МРОТ увеличатся для граждан в РФ с января 2022 года

С 1 января в России вступят в силу несколько важных нововведений.
Москва 24
МРОТ и прожиточный минимум С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет до 13890 рублей.
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Для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.
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Электронный документооборот позволит работникам подписывать документы, связанные с трудовыми отношениями, электронной подписью, не посещая отдел кадров, и иметь быстрый доступ к нужным документам.
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