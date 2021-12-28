Федеральный судья заблокировал во вторник попытку властей штата Оклахома признать незаконными действия администрации президента Джо Байдена по принуждению бойцов национальной гвардии штата к прохождению вакцинации от коронавируса.
Самоуправляемый грузовик, в салоне которого не было водителя, впервые проехал по дорогам США около 130 км. Тест-драйв проходил ночью, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте разработчика автомобиля TuSimple.
В 2019 году агентство запустило расследование в отношении моделей Kia Optima и Sorento 2011–2014 годов выпуска и Kia Soul 2010–2015 годов производства, а также Hyundai Sonata и Santa Fe 2011–2014 годов для исследования случаев неаварийных возгораний.