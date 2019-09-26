Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера

Документ опубликован на портале проектов и нормативно-правовых актов. По состоянию на текущий год прожиточный минимум пенсионера в целом по России установлен на уровне 8 846 рублей, следует из данных Пенсионного фонда. Ранее сообщалось о регионах с самыми большими пенсиями.
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