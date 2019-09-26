Экономика
Бийский рабочийКак изменится прожиточный минимум пенсионеров в России в 2020 году
Проектом федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году предусмотрен в размере 9311 рублей.
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В Томской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
Московский Комсомолец26 сентября в 11:21
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:33, Вашингтон
Футбол
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Футбол
«Монако» Головина одержал вторую победу кряду в чемпионате Франции
Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, одержал разгромную победу в матче восьмого тура чемпионата Франции.
iReactor 02:31
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол
Марсель — Ренн 1:1
"Марсель" сыграл вничью с "Ренном" в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 16:54
Политика
Пушков раскритиковал США за публикацию переговоров президентов
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США создали опасный прецедент, обнародовав стенограмму переговоров президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
News.ru 08:27
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Политика
Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН
Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
RT на русском 17:10
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в воскресенье дал новый концерт в Самаре и извинился перед местными жителями.
РИА Новости 14:45
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Футбол
Новый скандал в РПЛ. «Арсенал» считает, что играл против команды судей
После встречи президент тульского клуба Гурам Аджоев в интервью «СЭ» разнес работу бригады арбитров, назвав ее «командой судей», против которой пришлось играть «Арсеналу».
Спорт-Экспресс 16:05
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом
На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Кино
В Сети появился трейлер мини-сериала «Война миров» от BBC
Британский телеканал BBC One показал трейлер трехсерийного сериала «Война миров» о вторжении на Землю инопланетных существ.
Собака.ru 09:43
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Политика
Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ
Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
Известия 16:21
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
Слово и Дело 17:10
Политика
Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента
Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.
ТК Звезда вчера в 18:28
Общество
Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga
На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.
Woman.ru 09:44
Наука
Ученые нашли способ полностью восстановить сердце после инфаркта
Российские научные сотрудники МГУ и НМИЦ кардиологии тоже нашли способ восстановить сердечную мышцу у крыс, переживших инфаркт.
Российская газета 08:39
Киберспорт
Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года
Игромания.ру вчера в 08:01
Здоровье
Кардиолог назвал 6 признаков того, что человеку нужно проверить сердце
Болезни сердца ведут к каждой третьей смерти в мире, при том, что большую их часть вполне возможно предотвратить, если вовремя обратиться за консультацией и помощью врача.
MedikForum.ru 26 сентября в 12:21
Политика
Стали известны предварительные итоги парламентских выборов в Австрии
Консервативная Австрийская народная партия, возглавляемая экс-канцлером Себастьяном Курцем, по предварительным данным, лидирует на досрочных парламентских выборах в республике.
Известия 11:44
Авто
В дилерские салоны поступил бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200
L4600 стал дебютом концерна, стоимость бюджетного аналога Toyota Land Cruiser 200 на китайском авторынке достигает почти 200 тысяч юаней, что равно порядка 1,8 миллиона рублей.
OAnews вчера в 13:11