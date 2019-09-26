Экономика
RT на русскомПрожиточный минимум пенсионеров планируют увеличить в 2020 году
«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на 2020 год в размере 9311,0 рубля», — говорится в тексте проекта, который находится на стадии рассмотрения.
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