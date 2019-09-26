Экономика
Деловое.ТВПрожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
Как стало известно, прожиточный минимум со следующего года составит 9311 рублей. Его величину предлагается установить по стране, чтобы выявить размер соцдоплаты. В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
Читать в источнике
Оценить123
Подробнее о событии
Показать все источники
В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год
Газета Кемерова25 сентября в 02:39
В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
ТАСС25 сентября в 13:58
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:37, Вашингтон
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Футбол
Крыховяк признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Зенит»
RT на русском 14:27
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Гаджеты
Xiaomi анонсировала презентацию загадочного устройства
На уходящей неделе компания Xiaomi показала сразу несколько новых устройств, в том числе Mi Mix Alpha — первый смартфон с экраном размером в 180,6% площади лицевой панели.
Профиль 09:11
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В каждом матче 4 на 1, один игрок Mastermind отслеживает четырех выживших через сеть камер безопасности, оставаясь на шаг впереди, чтобы предотвратить их побег.
Srnsk вчера в 14:12
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 добрался в дилерские салоны
Новинка является удешевленным бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили вчера в 23:09
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Космос
Марсоход NASA научился двигаться в стиле брейк-данс для исследования Красной планеты
Космический аппарат поместили на стол в Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии.
ГЛАС.RU 25 сентября в 06:14
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова покрасилась в блонд прямо перед родами
В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни считают, что Решетовой блонд нужно взять на заметку, другие думают, что ей лучше оставаться брюнеткой, в светлом оттенке модель теряет свою индивидуальность.
7Дней.ру вчера в 08:30
Наука
ИИ выявил гены, которые повышают риск сердечной недостаточности до 40%
Исследователи надеются, что обнаруженные генетические маркеры помогут выявлять пациентов, подверженных повышенному риску сердечной недостаточности.
Хайтек+ вчера в 10:00
Космос
Луна может быть «ловушкой» для инопланетной жизни
Луна может представлять собой гигантскую "ловушку" для органики, среди которой могут быть следы инопланетной жизни.
Planet Today вчера в 08:44
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport 05:40
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в таблице КХЛ
«Амур» набрал семь очков и опередил в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург», уйдя с последнего места.
РБК 09:00
Футбол
Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не купит игроков зимой, у нас нет денег»
Ранее Гвардиола объяснил, что клуб не купил защитника Гарри Магуайра у «Лестера» из-за слишком высоких финансовых запросов «лисов».
Sportbox.RU 11:01
Политика
Слуцкий рассказал об ответных мерах России на невыдачу виз США
Ответные меры Москвы на решение Вашингтона не выдавать визы ряду членов делегации России могут также касаться визовых вопросов.
Московский Комсомолец 14:47
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Шоу-бизнес
Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Собчак
Режиссер Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше своей супруги - телеведущей Ксении Собчак.
Газета.Ru 12:26
Наука
Ученые выяснили, что препятствует появлению рака
Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
Территория новостей 10:36
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Гаджеты
Всё как у Intel. Флагманский процессор AMD дорожает из-за дефицита
Источник обратился к AMD за комментариями, и компания заявила, что цену не повышала.
iXBT.com 12:08