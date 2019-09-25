Экономика
Аргументы неделиВ 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум
«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 4 федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на 2020 год в размере 9311,0 рубля», - сказано в проекте федерального бюджета на три года.
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В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
ТАСС25 сентября в 13:58
Величина прожиточного минимума пенсионера в Татарстане в 2020 году составит 8232 рубля
Татар-информ25 сентября в 07:26
В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год
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