Как стало известно, прожиточный минимум со следующего года составит 9311 рублей. Его величину предлагается установить по стране, чтобы выявить размер соцдоплаты. В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.

Прожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году

Культура Путин выразил соболезнования в связи со смертью Захарова Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера, руководителя театра «Ленком» Марка Захарова.

Единоборства Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.

Политика Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ранил ножом сотрудницу скорой Известный театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудника скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Происшествия СК проверит историю с изъятием детей у многодетной матери на Урале Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал региональному управлению по Челябинской области поручение проверить обстоятельства случая, получившего огласку в СМИ, когда у многодетной матери изъяли троих детей.

Политика На фоне скандала вокруг Трампа и Зеленского Уолкер подал в отставку Ранее на фоне скандала, из-за которого запустили процедуру импичмента президента, Трамп заявил, что стенограмма его с Зеленским разговора была лживой.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Волейбол Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Космос США вернутся на Луну и колонизируют Марс с помощью Австралии Космическое агентство NASA из США планирует вернуть астронавтом на Луну и начать проект по колонизации Марса.

Киберспорт Virtus.pro представила новый состав по Dota 2 Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1» Шарль Леклер из Монако, выступающий за команду "Феррари", показал лучшее время в квалификации Гран-при России - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Политика На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского Национальный союз журналистов Украины призвал пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за «некорректные заявления и досадные ситуации».

Здоровье В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Здоровье У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки Учёные из Великобритании и Германии заявили, что использование одного из режимов стирки создаёт угрозу для здоровья человека, так как не избавляет одежду от опасных бактерий.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Происшествия Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.