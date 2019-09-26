Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВПрожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году

Как стало известно, прожиточный минимум со следующего года составит 9311 рублей. Его величину предлагается установить по стране, чтобы выявить размер соцдоплаты. В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
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«Вы что творите?» — новый стандарт для пенсионеров возмутил россиян

Deita.ruвчера в 23:59

В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей

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Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить

Газета.Ru26 сентября в 04:05

В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год

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Сколько денег нужно в России, чтобы свести концы с концами?

Аргументы и Факты25 сентября в 02:07
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Захарова

Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера, руководителя театра «Ленком» Марка Захарова.
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Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
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Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.
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Режиссер Леонид Хейфец ранил ножом сотрудницу скорой

Известный театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом сотрудника скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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Происшествия

СК проверит историю с изъятием детей у многодетной матери на Урале

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал региональному управлению по Челябинской области поручение проверить обстоятельства случая, получившего огласку в СМИ, когда у многодетной матери изъяли троих детей.
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На фоне скандала вокруг Трампа и Зеленского Уолкер подал в отставку

Ранее на фоне скандала, из-за которого запустили процедуру импичмента президента, Трамп заявил, что стенограмма его с Зеленским разговора была лживой.
Утро.ru 03:14
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
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Курьезный гол ударом между ног принес «Ливерпулю» победу в матче АПЛ

Lenta.ru 09:24
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Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
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В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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Космос

США вернутся на Луну и колонизируют Марс с помощью Австралии

Космическое агентство NASA из США планирует вернуть астронавтом на Луну и начать проект по колонизации Марса.
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Армия и оружие

«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
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Virtus.pro представила новый состав по Dota 2

Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.
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Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1»

Шарль Леклер из Монако, выступающий за команду "Феррари", показал лучшее время в квалификации Гран-при России - 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 09:19
Политика

На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского

Национальный союз журналистов Украины призвал пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за «некорректные заявления и досадные ситуации».
RT на русском 07:49
Происшествия

Звезду «Счастливы вместе» задержали с кокаином в трусах

В Москве задержали звезду сериала «Счастливы вместе» актрису Наталью Бочкареву.
Lenta.ru 09:07
Здоровье

В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию

Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Происшествия

При взрыве на заводе в Сумах госпитализированы восемь человек

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Общество

Фельдшер выложила в Instagram снимки раненых россиян и извинилась

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Культура

Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее в Истре в субботу

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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
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Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
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Здоровье

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Учёные из Великобритании и Германии заявили, что использование одного из режимов стирки создаёт угрозу для здоровья человека, так как не избавляет одежду от опасных бактерий.
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Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ

Газета.Ru 08:54
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«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
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Двое неизвестных подожгли детский сад в Киеве

В Оболонском районе Киева двое злоумышленников подожгли детский сад.
Газета.Ru 09:03
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
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После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
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Радио, которое ищет темную материю

Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
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Кино

Фильм «К звёздам» стартовал в российском прокате: рецензия

Газета Metro 26 сентября в 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
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