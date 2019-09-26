Экономика
Деловое.ТВПрожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
Как стало известно, прожиточный минимум со следующего года составит 9311 рублей. Его величину предлагается установить по стране, чтобы выявить размер соцдоплаты. В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
Читать в источнике
Оценить124
Подробнее о событии
Показать все источники
В Томской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
Московский Комсомолец26 сентября в 11:21
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:31, Вашингтон
Футбол
Во время матча «Реала» и «Атлетико» ограбили дом Каземиро
ProstoProSport 03:50
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзовые медали Кубка мира
Золото Кубка мира завоевали китаянки (32 очка), одержавшие 11 побед в 11 играх, а серебро взяли американки (28).
Вести.Ru 04:45
Технологии
Платформа «Яндекс.Дзен» начала публиковать видео
Проведенное ранее тестирование видеоформата на платформе показало, что в среднем каждый пользователь сервиса ежедневно смотрит два видеоролика, а всего в «Дзене» 20 млн просмотров видео в день при дневной аудитории 11 млн пользователей.
Telesputnik.ru 27 сентября в 09:09
Гаджеты
Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro
Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.
iXBT.com 27 сентября в 23:10
Политика
В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Театры
Стало известно, как умирал Марк Захаров
Экспресс газета 02:14
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление в отставку
Секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Деловое.ТВ 27 сентября в 07:46
Армия и оружие
Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец
Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
Avia.pro вчера в 17:31
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Кино
LADA 4х4 «засветилась» в новом супергеройском фильме от Marvel
Гордость российского автопрома, внедорожник LADA 4х4 появился на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».
Политическая Экспертиза 03:41
Политика
Народный дипломат презентует книгу о «нашем Крыме»
Российская газета вчера в 07:55
Политика
Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 27 сентября в 05:41
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Гаджеты
Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном выйдет до конца 2019 года
Недавно источник близкий к компании рассказал зарубежным корреспондентам, что презентация раскладушки Motorola Razr запланирована до конца 2019 года.
Народные новости 01:14
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц пластика
Местное время (г. Пермь) 26 сентября в 10:01
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Космос
Илон Маск представил обновленный корабль Starship
Основатель Илон Маск выступил перед публикой на фоне обновленного первого корабля Starship (модель Mk1) и рассказал о новом дизайне проекта.
NewInform 02:44
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол
Бригада арбитров из Израиля назначена на матч «Локомотив» – «Атлетико»
Израильтянин Орел Гринфельд назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионов Локомотив - Атлетико.
Советский спорт 05:13
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Армия и оружие
Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры учений "Центр-2019", снятые от первого лица бойцами ВДВ, участвовавшими в маневрах.
РИА Новости вчера в 20:23
Космос
Двигатель ракеты Ariane 6 прошел испытания
Европейское космическое агентство сообщило, что испытания двигателя первой ступени будущей европейской ракеты Ariane 6 успешно завершились.
Rusargument вчера в 18:59
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12