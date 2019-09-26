В документе сообщается, что необходимо увеличить прожиточный минимум пенсионера в целом по России, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии.

В России могут увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Политика Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Украине Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на Украине.

Политика Лавров провёл встречу с главой МИД Грузии Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Общество Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Гаджеты В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Политика В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.

Армия и оружие Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца» По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".

Космос Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует.

Происшествия В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.

Армия и оружие Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).

Шоу-бизнес Яна Рудковская согласилась уступить Татьяне Навке Бизнесвумен, супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская согласилась уступить фигуристке Татьяне Навке.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Культура Хидео Кодзима придёт в гости к «Вечернему Урганту» Создатели «Вечернего Урганта» объявили о том, что в четверг, 3 октября, пройдут съёмки очередного эпизода шоу, гостем которого, помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова, станет не кто иной, как Хидео Кодзима.

Здоровье Учёные назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья Следить за полостью рта следует в любом возрасте, но особенно важно пожилым людям.

Армия и оружие Сирия потребовала вывода войск США и Турции Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.