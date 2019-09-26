Экономика
Алтайская правдаВ России могут увеличить прожиточный минимум пенсионеров
В документе сообщается, что необходимо увеличить прожиточный минимум пенсионера в целом по России, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии.
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В Томской области подняли прожиточный минимум для пенсионеров
Московский Комсомолец26 сентября в 11:21
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Политика
Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Украине
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на Украине.
ТАСС вчера в 16:13
Политика
Лавров провёл встречу с главой МИД Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой грузинского МИД Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 26 сентября в 10:14
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Мадуро рассказал о прибытии в Венесуэлу военных специалистов из России
В Венесуэлу несколько дней назад приехали военные специалисты из России.
Росбалт вчера в 01:20
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Гаджеты
В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия вчера в 21:37
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Космос
Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует.
РИА Новости вчера в 23:08
Театры
Умер великий режиссер Марк Захаров
Sputnik Латвия вчера в 05:59
Происшествия
В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом
Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru вчера в 20:28
Экономика
Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Футбол
Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»
РБК вчера в 14:10
Армия и оружие
Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море
Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Футбол
Агент Варга: «Кристал Пэлас» может вновь сделать предложение по Чалову
Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал неугасающий интерес «Кристал Пэлас» к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская согласилась уступить Татьяне Навке
Бизнесвумен, супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская согласилась уступить фигуристке Татьяне Навке.
Аргументы недели вчера в 12:39
Футбол
«Фамаликан» лидирует в Португалии после 7 матчей. В прошлом сезоне клуб играл во 2-м дивизионе
После 7 матчей у дебютанта лиги 19 очков, у «Бенфики» — 18, «Порту» с 15 баллами идет третьим, при этом у «драконов» на игру меньше.
Sports.ru вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Российские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера
РИА Новости вчера в 16:12
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия вчера в 19:59
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Армия и оружие
Снятое от первого лица видео с учений «Центр-2019» появилось в сети
Политическая Экспертиза вчера в 21:32
Культура
Хидео Кодзима придёт в гости к «Вечернему Урганту»
Создатели «Вечернего Урганта» объявили о том, что в четверг, 3 октября, пройдут съёмки очередного эпизода шоу, гостем которого, помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова, станет не кто иной, как Хидео Кодзима.
Игромания.ру вчера в 08:47
Здоровье
Учёные назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья
Следить за полостью рта следует в любом возрасте, но особенно важно пожилым людям.
МедиаПоток 27 сентября в 08:31
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости вчера в 11:54
Футбол
Переход Мамаева в «Ростов» почти согласован
Напомним, что Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» через три дня после того, как отбыл заключение в колонии.
Metaratings 27 сентября в 07:28