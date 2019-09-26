Экономика
Деловое.ТВПрожиточный минимум пенсионеров повысят в 2020 году
Как стало известно, прожиточный минимум со следующего года составит 9311 рублей. Его величину предлагается установить по стране, чтобы выявить размер соцдоплаты. В настоящее время в России величина прожиточного минимума пенсионеров составляет примерно 8846.
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В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
ТАСС25 сентября в 13:58
В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год
Газета Кемерова25 сентября в 02:39
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Политика
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:06
Здоровье
О чем говорят хруст и щелканье в суставах
Если суставы напоминают о себе хрустом или щелканьем, скорее всего у вас ревматологическое заболевание – артрит или артроз.
Московский Комсомолец 09:24
Общество
Четырехдневку раскритиковали в РПЦ
Как считает священнослужитель, в России достаточное число выходных, незачем людям давать еще возможности для безделья, сообщил сайт News.Ru.
Телеканал 360° 10:16
Армия и оружие
Страдающие от обстрелов ВСУ жители поселка в ЛНР обратились в ЕСПЧ
Московский Комсомолец 08:19
Автоспорт
Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Российская газета 07:55
Наука
Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках
Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
Газета.Ru вчера в 04:38
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус вчера в 09:08
Авто
Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня вчера в 09:51
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Происшествия
Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика
Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.
Pravda.Ru 09:47
Армия и оружие
Помпео обвинил власти Сирии в химатаке в Латакии
Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.
РЕН ТВ 26 сентября в 13:14
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
Национальная служба новостей 26 сентября в 18:11
Происшествия
В Германии задержали французского «человека-паука»
В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после взбирания на высотное здание.
Lenta.ru 10:57
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы.
Газета.Ru 09:19
Армия и оружие
The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)
ИноСМИ 25 сентября в 17:16
Общество
Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов
Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.
Украина.ру вчера в 10:48
Происшествия
В Атлантике ищут пропавшее судно, на котором были граждане украины
Судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
РИА Новости 10:45
Армия и оружие
Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море
Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле вступ налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
ГЛАС.RU 07:56
Футбол
Дембеле получил травму бедра. Он пропускает матч с «Хетафе»
Ранее Дембеле пропустил около месяца из-за травмы двуглавой мышцы левого бедра.
Sports.ru 10:21
Политика
Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Известия 10:06
Наука
Обзор показывает, что у России есть потенциал стать лидером по производству «морских» лекарств
Вместе со своим довольно значительным морским флотом, вековыми традициями глобальных морских экспедиций, солидной научной традицией морских исследований — Россия идеально расположена для того, чтобы стать международным лидером в области биологии моря.
Индикатор 07:51
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Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Происшествия
Дебош с участием Максима Аверина на борту самолета попал на видео
Радио Sputnik вчера в 11:58