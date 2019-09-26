Экономика
Lenta.ruВ России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Документ опубликован на портале проектов и нормативно-правовых актов. По состоянию на текущий год прожиточный минимум пенсионера в целом по России установлен на уровне 8 846 рублей, следует из данных Пенсионного фонда. Ранее сообщалось о регионах с самыми большими пенсиями.
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В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
ТАСС25 сентября в 13:58
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Происшествия
В Петербурге служебная собака Жасмин задержала педофила
Евразия Daily 07:58
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ вчера в 06:53
Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС вчера в 01:45
Происшествия
Аверин обратился к фанатам после инцидента в самолете
Актер Максим Аверин вышел на связь с фанатами после инцидента на рейсе Барнаул – Москва.
Газета.Ru 04:40
Шоу-бизнес
Шепелев признался, что сын Фриске мешает его новым отношениям
Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске не афиширует свои отношения. В прессу просачиваются лишь крупицы информации о его личной жизни.
ТВ Центр 25 сентября в 01:14
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Здоровье
Власти Югры не собираются достраивать здание сургутского морга
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа сообщило о своих намерениях относительно недостроенного здания сургутского бюро судмедэкспертизы: данный объект не отвечает действующим требованиям, а завершение его строительства без изменения функционального назначения экономически не обосновано.
ИА СИА-Пресс 06:13
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-15» отправился на борт МКС
Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» – российский космонавт Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури - перешли на борт Международной космической станции, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на сайт «Роскосмоса».
TV BRICS вчера в 05:03
Политика
Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, заявила Матвиенко
Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если такое предложение поступит ей, может это обеспечить, заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 07:43
Здоровье
Кардиолог рассказал, сколько людей лечат гипертонию неправильно
В России почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью лечат гипертоническую болезнь неправильно, отметил академик РАН, президент общества специалистов при сердечной недостаточности Юрий Беленков.
Реальное время 09:05
Происшествия
В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида»
В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.
Российская газета 03:47
Политика
Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.
Русская Планета 08:57
Политика
На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией
Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал об опасности восстановления авиасообщения с Россией.
RT на русском 06:07
Происшествия
В Петербурге в ДТП пострадала артистка Елена Терновая
Российская газета 08:16
Общество
Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления
В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».
РБК 06:39
Шоу-бизнес
Лазарев расплакался на съемках телевизионного шоу
NewInform 24 сентября в 19:36
Происшествия
Красноярский школьник на уроке ОБЖ случайно выстрелил в девушку
По данным ведомства, инцидент произошел на уроке ОБЖ. Преподаватель проводил с учениками тренировку по стрельбе из травматического оружия.
Российская газета 07:55
Армия и оружие
Лавров сообщил о безвозмездной поставке российского оружия в ЦАР
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в сентябре Россия поставила партию оружия в ЦАР на безвозмездной основе для нужд армии республики.
iReactor вчера в 17:00
Культура
Новым министром культуры Подмосковья стала Елена Харламова
Елена Харламова назначена новым министром культуры Московской области.
Культуромания 05:13
Общество
В МЧС прокомментировали новости о запрете курения на балконе
В ведомстве отметили, что правительство одобрило инициативу МЧС и теперь по закону нельзя использовать на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц открытый огонь.
БИЗНЕС Online вчера в 09:30
Экономика
Медведев поручил изменить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант корзины.
Суть событий 05:39
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Авто
Автомобили УАЗ научатся заводиться со смартфона
Специалисты Ульяновского предприятия приступили к тестированию автомобилей с технологией Connected Car.
SpeedMe вчера в 05:47
Кино
Экстренно госпитализирован Виктор Балабанов
Российский актер театра и кино Виктор Балабанов экстренно госпитализирован, передает "Пятый канал".
Газета.Ru 07:24