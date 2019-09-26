Экономика
Красная веснаПрожиточный минимум пенсионеров в РФ планируют увеличить
Установить прожиточный минимум для пенсионеров в РФ на уровне 9311 рублей предполагается в трехлетнем проекте бюджета с 2020 года, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов, 26 сентября сообщает ИА Красная весна.
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В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
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