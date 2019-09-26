Правительство России в 2020 году предложили увеличить в целом по России сумму прожиточного минимума пенсионеров.

Футбол Паредес может уйти из «ПСЖ» зимой Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. Парижане заплатили за аргентинского полузащитника 40 млн евро.

Происшествия Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.

Общество В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.

Общество В выходные на Землю обрушится магнитная буря В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.

Авто Lada Priora с миллионным пробегом была найдена в России Автомобиль Lada Priora в кузове универсал проехал за три года миллион километров.

Политика СМИ назвали дату возобновления торговых переговоров между Китаем и США Дату возобновления консультаций в четверг называет телеканал CNBC. Об этом журналистам рассказали сразу три источника.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Армия и оружие Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".

Экономика Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Общество В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Общество Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.

Гаджеты OnePlus выпускает свой первый умный телевизор OnePlus TV После презентации новенького флагмана OnePlus 7T, китайский производитель OnePlus представил свой первый смарт-ТВ, получивший название OnePlus TV.

Технологии РБК: на Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ.

Финансы Назван срок снижения ставок по ипотеке Как отметил Плутник на коллегии при Минстрое России, большинство банков в оставшиеся месяцы года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и средний по рынку показатель достигнет 8,9 процента — уровня, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Политика В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Музыка Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Экономика Сбербанк намерен подать иск о банкротстве «Метростроя» Петербурга Сбербанк планирует подать иск о банкротстве компании по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге "Метрострой".

Происшествия Тело ребёнка нашли на месте пожара в ресторане в Татарстане Спасатели обнаружили тело ребёнка во время тушения пожара в заброшенном здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах.