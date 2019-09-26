Экономика
МонаВистаВ России предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров
Правительство России в 2020 году предложили увеличить в целом по России сумму прожиточного минимума пенсионеров.
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В Кузбассе утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год
Газета Кемерова25 сентября в 02:39
В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
ТАСС25 сентября в 13:58
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:06, Вашингтон
Футбол
Паредес может уйти из «ПСЖ» зимой
Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. Парижане заплатили за аргентинского полузащитника 40 млн евро.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 18:00
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Общество
В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.
Известия вчера в 18:40
Общество
В выходные на Землю обрушится магнитная буря
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
Национальная служба новостей 25 сентября в 07:38
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Авто
Lada Priora с миллионным пробегом была найдена в России
Автомобиль Lada Priora в кузове универсал проехал за три года миллион километров.
Политическая Экспертиза вчера в 11:33
Политика
СМИ назвали дату возобновления торговых переговоров между Китаем и США
Дату возобновления консультаций в четверг называет телеканал CNBC. Об этом журналистам рассказали сразу три источника.
Московский Комсомолец вчера в 21:57
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Армия и оружие
Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети
В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".
Газета.Ru 01:47
Экономика
Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
RT на русском 01:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Общество
В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах
В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Профиль вчера в 13:55
Общество
Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.
Российская газета 02:48
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Гаджеты
OnePlus выпускает свой первый умный телевизор OnePlus TV
После презентации новенького флагмана OnePlus 7T, китайский производитель OnePlus представил свой первый смарт-ТВ, получивший название OnePlus TV.
ITZine.ru вчера в 12:36
Технологии
РБК: на Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета
Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ.
ТАСС 01:51
Финансы
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Как отметил Плутник на коллегии при Минстрое России, большинство банков в оставшиеся месяцы года проведут еще один цикл снижения ипотечных ставок, и средний по рынку показатель достигнет 8,9 процента — уровня, предусмотренного национальным проектом «Жилье и городская среда».
Lenta.ru 01:44
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Космос
НАСА создаёт роботов-трансформеров для путешествия на Титан
Проект, над которым работают инженеры НАСА.
Вести.Наука вчера в 09:36
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Общество
Елена Батурина покинула благодарного ей мэра Лондона
Новая Губерния 02:37
Музыка
Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе
Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.
Культуромания вчера в 15:01
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Экономика
Сбербанк намерен подать иск о банкротстве «Метростроя» Петербурга
Сбербанк планирует подать иск о банкротстве компании по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге "Метрострой".
ТАСС вчера в 11:23
Происшествия
Тело ребёнка нашли на месте пожара в ресторане в Татарстане
Спасатели обнаружили тело ребёнка во время тушения пожара в заброшенном здании ресторана «Арарат» в Набережных Челнах.
RT на русском вчера в 13:25
Кино
The CW представил трейлер финального сезона сериала «Стрела»
Moi-portal.ru 25 сентября в 07:31
Футбол
Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла
Известия вчера в 00:43
Экономика
МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12