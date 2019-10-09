Экономика
Российская газетаПрожиточный минимум предложили снизить
Величина прожиточного минимума за III квартал 2019 года по отношению ко II кварталу будет уменьшена для трудоспособного населения и детей на 1,5%, для пенсионеров - на 1,6%.
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с чего всё началось
Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.Российская газета09 октября в 16:50
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Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года
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