Экономика
URA.RuВ России хотят снизить прожиточный минимум
Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
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Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Кино
Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»
Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Культура
Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа
Писатель Джонатан Литтелл заявил, что при переводе на русский язык его романа «Благоволительницы» издательство Ad Marginem изъяло множество фрагментов текста.
РБК 08 октября в 13:36
Происшествия
Маленькую Лизу Киселеву ищет весь Саратов
В Саратове продолжаются поиски пропавшей вчера 9-летней Елизаветы Киселевой.
Взгляд-инфо 00:17
Происшествия
В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек
Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
ТАСС вчера в 22:48
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган не исключает, что снова станет отцом
Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочерьми В свежем интервью Эммануил Гедеонович заявил, что они с женой не собираются останавливаться на достигнутом и не исключают возможность рождения еще одного ребенка.
Вокруг ТВ вчера в 05:03
Экономика
Названа численность мигрантов в России
В 2019 году число приехавших в Россию мигрантов должно стать рекордным, полагают исследователи из РЭУ им. Плеханова.
Газета.Ru 02:31
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Футбол
Российская сборная сыграет в «Лужниках» с командой Шотландии
Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе "Лужники".
Народные новости 00:59
Здоровье
Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды
Зарубежные медики рекомендуют включить в рацион ряд продуктов, которые способны уменьшить толщину стенок сосудов и препятствовать тому, чтобы они "забивались".
Российская газета 01:43
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Здоровье
Каждый пятый в России страдает депрессией
Врач-психиатр Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг рассказал, что в России каждый пятый человек страдает каким-либо расстройством настроения.
7 новостей 00:04
Политика
На первую пресс-конференцию Зеленского аккредитовались 300 журналистов
На первую пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 10 октября, аккредитовались более 300 журналистов.
Известия 02:38
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
Известия вчера в 22:15
Космос
Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров
Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.
Ридус вчера в 18:37
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Энергетика
«Газпром» сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям
Европейские правила работы газового рынка Украине дадут возможность «Газпрому» напрямую работать с конечными потребителями, сообщил сегодня председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 15:51
Происшествия
Житель Петербурга выплатил чужие долги, чтобы купить квартиру
В Петербурге мужчина, решивший купить квартиру, заплатил судебным приставам почти 400 тысяч рублей в счет погашения долга хозяйки недвижимости.
РИА Новости 02:09
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Футбол
Агент игрока «Зенита» Малкома опубликовал фотографию из больницы
Газета.Ru вчера в 20:30
Общество
Три липецких агрария получили награды на выставке «Золотая осень»
LipetskMedia.ru вчера в 06:17
Общество
Родителей курящих детей могут начать штрафовать
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Политика
Памфилова рассказала Путину о цинизме и нарушениях на выборах
Наиболее проблемными стали Москва и Санкт-Петербург, а выборы в Петербурге Памфилова и вовсе сочла "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".
Neva.Today вчера в 16:18
Армия и оружие
Украинская Армения обстреляла окраины Донецка и Горловки
Московский Комсомолец 02:37