Экономика

URA.RuURA.RuВ России хотят снизить прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5%. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.
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В России хотят снизить прожиточный минимум

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