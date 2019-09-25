Экономика
Тульская прессаПрожиточный минимум российских пенсионеров предложили поднять
Из проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" следует, что прожиточный минимум пенсионеров в целом по России составит ровно 9311 рублей, передает РИА Новости.
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Прожиточный минимум в Карачаево-Черкесии во II квартале вырос на 4,5%
Интерфакс - Россия26 сентября в 06:53
В России планируют увеличить прожиточный минимум пенсионера до 9,3 тыс. рублей
ТАСС25 сентября в 13:58
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Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru 26 сентября в 22:11
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РИА Новости вчера в 19:13
Технологии
Boston Dynamics объявила о старте продаж роботов-собак Spot
Американская корпорация Boston Dynamics, известная по своим инновациям в сфере робототехники, сообщила о выходе серии роботов-собак Spot на рынок.
NewInform вчера в 02:34
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Актер Андрей Семенов умер во время спектакля в Калуге
Актер калужского ТЮЗа Андрей Семенов умер во время спектакля, говорится в сообщении на сайте театра.
РИА Новости вчера в 09:15
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Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 10:43
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам
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РБК 24 сентября в 22:11
Футбол
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Футбол
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.
RT на русском 01:29
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 16:47
Общество
В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
«Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его РЕН ТВ.
Известия 26 сентября в 15:49
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Физические упражнения один или два раза в неделю улучшают состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
ГЛАС.RU вчера в 12:57
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Nasa опубликовало снимок древнего города на Марсе
Уфолог Скотт Уоринг, изучая материалы на сайте Nasa, наткнулся на удивительную фотографию.
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Волейбол
Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы
Вести.Ru вчера в 02:10
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Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.
iXBT.com 26 сентября в 17:01
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Армия и оружие
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REGNUM 25 сентября в 08:44
Политика
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Общество
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Экономика
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Доля фальсифицированного и суррогатного топлива на российском рынке составляет 8,8%, сообщили «Известия» со ссылкой на «Росстандарт».
Коммерсантъ 26 сентября в 04:18
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
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Танец дочери Иглесиаса и Курниковой вызвал умиление у россиян
Ролик вызвал умиление у пользователей Сети. «Хороший папа», — отметились и россияне в комментариях.
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Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов.
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Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.
Газета.Ru вчера в 13:56
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Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Политика
Ряд фракций бундестага призвали к скорейшему снятию санкций с России
Представители сразу нескольких фракций германского бундестага призвали начать процесс постепенного ослабления антироссийских санкций.
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Гаджеты
Видеокарта Radeon RX 5700 XT Liquid Devil оснащена водоблоком
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В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
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