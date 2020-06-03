Экономика
Российская газетаПрожиточный минимум увеличится на 2,2%
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2020 года на душу населения 10843 рубля, для трудоспособного населения - 11731 рубль, пенсионеров - 8944 рубля, детей - 10721 рубль", - значится в проекте документа.
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Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше
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