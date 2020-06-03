Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствует проект Минтруда, опубликованный на портале правовых актов. Согласно документу, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека в первом квартале текущего года составила 10 843 руб.

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Общество Красноярский губернатор прилетел в Норильск из-за ЧП на ТЭЦ-3 Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск, где осмотрит место разлива топлива из хранилища на ТЭЦ-3, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. 2K

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 613

Общество Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента. 5

Общество ВОЗ: Вторая волна коронавируса может быть разрушительной По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, то есть в осенне-зимний период. 2,1K

Футбол РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.

Футбол 23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции 3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.

Общество Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Темпы заболеваемости коронавирусом в ряде российских регионов на протяжении нескольких дней бьют рекорды. 1

Армия и оружие Пентагон отменил вывод военных США из Вашингтона Вашингтон, 4 июня 2020, 03:42 — REGNUM Вывод из американской столицы Вашингтона группы военнослужащих в 200 человек, переброшенных для помощи полицейским в поддержании порядка, отменил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает Associated Press. 1

Общество В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 28 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цививлев. 146

Происшествия В Магадане осудят подозреваемого в изнасиловании двух девочек В Магадане осудят подозреваемого в изнасиловании двух девочек. Об этом сообщает региональный СК.

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 795

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 207

Путешествия Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими. 741

Происшествия В Новосибирской области выявили 104 новых случая коронавируса В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 104 новых случая коронавирусной инфекции, об этом сообщили в оперативном штабе 4 июня. 153

Финансы Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 659