Экономика
Газета.RuПрожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствует проект Минтруда, опубликованный на портале правовых актов. Согласно документу, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека в первом квартале текущего года составила 10 843 руб.
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Утверждена величина прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года
Первый Тульский01 июня в 04:50
Ирина Яшанина: Поправки в Конституцию направлены на обеспечение жизненного уровня населения
ТРК Ника01 июня в 02:38
Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области
Обнинск.Name31 мая в 17:31
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Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия без рабочих обязанностей
В Швеции открыли «пожизненную» вакансию, которая не предусматривает рабочих обязанностей.
Известия вчера в 19:58
Общество
Красноярский губернатор прилетел в Норильск из-за ЧП на ТЭЦ-3
Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск, где осмотрит место разлива топлива из хранилища на ТЭЦ-3, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
РИА Новости вчера в 22:26
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Общество
Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса
Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента.
RT на русском вчера в 22:13
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 02 июня в 07:58
Общество
ВОЗ: Вторая волна коронавируса может быть разрушительной
По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, то есть в осенне-зимний период.
Российская газета вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Футбол
РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата
Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru вчера в 03:46
Футбол
Экс-футболист «Локомотива» обвинил Аршавина в расизме
Газета.Ru вчера в 14:11
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
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«Роскосмос» изготовит 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Newstracker.ru вчера в 06:14
Здоровье
Больницы Алтайского края пока не откроют для плановой помощи
Напомним, оказание плановой помощи в поликлиниках и больницах Алтайского края было приостановлено в конце марта.
Бийский рабочий вчера в 23:00
Общество
Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции
Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Темпы заболеваемости коронавирусом в ряде российских регионов на протяжении нескольких дней бьют рекорды.
Tomsk.Ru вчера в 20:53
Здоровье
Российское лекарство от коронавируса поступит в больницы в июне
Успешно прошедший клинические испытания против COVID-19 препарат «Авифавир» начнет поступать в российские больницы в июне.
АБН 01 июня в 03:29
Армия и оружие
Пентагон отменил вывод военных США из Вашингтона
Вашингтон, 4 июня 2020, 03:42 — REGNUM Вывод из американской столицы Вашингтона группы военнослужащих в 200 человек, переброшенных для помощи полицейским в поддержании порядка, отменил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 20:42
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 28 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цививлев.
РИА Новости 00:28
Шоу-бизнес
Неудачное ЭКО и не только: озвучены причины развода Юлиана и Анастасии
46-летний Юлиан мечтал о наследнике, а вот Анастасия забеременеть не могла. Певец настоял на ЭКО, но обе попытки оказались неудачными.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:59
Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
Ранее Еврокомиссия одобрила Украине кредит на €500 млн. Перед одобрением этого транша Киеву поставили 12 условий.
Известия вчера в 23:53
Кино
Камео Стэна Ли в Marvel могут заменить камео Дэдпула в каждом фильме
Popcornnews.ru 02 июня в 17:00
Происшествия
В Магадане осудят подозреваемого в изнасиловании двух девочек
В Магадане осудят подозреваемого в изнасиловании двух девочек. Об этом сообщает региональный СК.
РЕН ТВ 00:15
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 17:02
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Происшествия
В Новосибирской области выявили 104 новых случая коронавируса
В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 104 новых случая коронавирусной инфекции, об этом сообщили в оперативном штабе 4 июня.
АиФ Новосибирск 00:23
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском 02 июня в 15:58