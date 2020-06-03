Экономика

Газета.RuГазета.RuПрожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствует проект Минтруда, опубликованный на портале правовых актов. Согласно документу, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека в первом квартале текущего года составила 10 843 руб.
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Утверждена величина прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года

Первый Тульский01 июня в 04:50

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

РИА Новостивчера в 08:03

Прожиточный минимум в РФ в I квартале может вырасти на 2,2%

Интерфакс - Россиявчера в 07:09

В России вырос прожиточный минимум

Lenta.ruвчера в 09:52

Ирина Яшанина: Поправки в Конституцию направлены на обеспечение жизненного уровня населения

ТРК Ника01 июня в 02:38

Прожиточный минимум в Кузбассе установлен в размере 10073 рубля

КузПресс31 мая в 21:00

Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области

Обнинск.Name31 мая в 17:31
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Общество

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия без рабочих обязанностей

В Швеции открыли «пожизненную» вакансию, которая не предусматривает рабочих обязанностей.
Известия вчера в 19:58
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Общество

Красноярский губернатор прилетел в Норильск из-за ЧП на ТЭЦ-3

Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Норильск, где осмотрит место разлива топлива из хранилища на ТЭЦ-3, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
РИА Новости вчера в 22:26
2K
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Общество

Добровольцы прошли обследование для испытания вакцины от коронавируса

Первая группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая в медучреждение Минобороны России для подготовки к испытаниям вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошла углубленное медицинское обследование, по итогам которого будет определён окончательный состав участников эксперимента.
RT на русском вчера в 22:13
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 02 июня в 07:58
3,4K
Общество

ВОЗ: Вторая волна коронавируса может быть разрушительной

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, то есть в осенне-зимний период.
Российская газета вчера в 05:38
2,1K
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Футбол

РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата

Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru вчера в 03:46
Футбол

Экс-футболист «Локомотива» обвинил Аршавина в расизме

Газета.Ru вчера в 14:11
Футбол

23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции

3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Космос

«Роскосмос» изготовит 20 «Царь-двигателей» до 2027 года

Newstracker.ru вчера в 06:14
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Здоровье

Больницы Алтайского края пока не откроют для плановой помощи

Напомним, оказание плановой помощи в поликлиниках и больницах Алтайского края было приостановлено в конце марта.
Бийский рабочий вчера в 23:00
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Общество

Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции

Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Темпы заболеваемости коронавирусом в ряде российских регионов на протяжении нескольких дней бьют рекорды.
Tomsk.Ru вчера в 20:53
1
Здоровье

Российское лекарство от коронавируса поступит в больницы в июне

Успешно прошедший клинические испытания против COVID-19 препарат «Авифавир» начнет поступать в российские больницы в июне.
АБН 01 июня в 03:29
1
Армия и оружие

Пентагон отменил вывод военных США из Вашингтона

Вашингтон, 4 июня 2020, 03:42 — REGNUM Вывод из американской столицы Вашингтона группы военнослужащих в 200 человек, переброшенных для помощи полицейским в поддержании порядка, отменил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 20:42
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 28 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цививлев.
РИА Новости 00:28
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Шоу-бизнес

Неудачное ЭКО и не только: озвучены причины развода Юлиана и Анастасии

46-летний Юлиан мечтал о наследнике, а вот Анастасия забеременеть не могла. Певец настоял на ЭКО, но обе попытки оказались неудачными.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:59
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Политика

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

Ранее Еврокомиссия одобрила Украине кредит на €500 млн. Перед одобрением этого транша Киеву поставили 12 условий.
Известия вчера в 23:53
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Кино

Камео Стэна Ли в Marvel могут заменить камео Дэдпула в каждом фильме

Popcornnews.ru 02 июня в 17:00
Происшествия

В Магадане осудят подозреваемого в изнасиловании двух девочек

В Магадане осудят подозреваемого в изнасиловании двух девочек. Об этом сообщает региональный СК.
РЕН ТВ 00:15
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
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Политика

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 17:02
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Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 104 новых случая коронавируса

В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 104 новых случая коронавирусной инфекции, об этом сообщили в оперативном штабе 4 июня.
АиФ Новосибирск 00:23
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Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском 02 июня в 15:58
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