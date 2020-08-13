Прожиточный минимум в России могут установить на уровне 11 468 рублей
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Ведомство считает, что прожиточный минимум для граждан должен быть увеличен до 11 468 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель должен составить 12 392 рубля, для пенсионеров — 9 422 рубля, а для несовершеннолетних — 11 423 рубля.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
на портале проектов нормативных правовых актов.
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Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия
Комсомольская правда14 августа в 03:45