Прожиточный минимум в России могут установить на уровне 11 468 рублей

Ведомство считает, что прожиточный минимум для граждан должен быть увеличен до 11 468 рублей. Для трудоспособного населения этот показатель должен составить 12 392 рубля, для пенсионеров — 9 422 рубля, а для несовершеннолетних — 11 423 рубля.