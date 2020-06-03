Экономика
ВашГород.руПрожиточный минимум в России вырос
Проект опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Что указано в проекте: величина прожиточного минимума в целом по России увеличится на 2,2% и составит 10843 рубля.
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Прожить на 10 843 рубля способен месяц средний россиянин. Прожиточный минимум в Новосибирской области выше
Курьер. Среда. Бердск03 июня в 08:12
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Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Общество
Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий
В Госдуму внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам.
RT на русском вчера в 17:24
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива
О чем предупреждал Ростехнадзор В 2017 – 2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.
РБК вчера в 17:00
Общество
Жилье эконом-класса заменят стандартным жильем
Критерии "стандартного жилья" утвердил Минстрой. Этот термин придет на смену жилью "эконом-класса". Документ вступает в силу 6 июня.
Российская газета вчера в 10:33
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Армия и оружие
Военная техника стягивается к обрушившемуся мосту под Мурманском
Министерство обороны уточняет, что сейчас в операции задействовано более сотни военных, а также сорок две единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск Западного военного округа.
Новости Мурманской области вчера в 11:12
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 03 июня в 10:47
Авто
Mercedes CLS получил улучшенное оборудование
В Европе приступили к продажам обновлённых седанов и универсалов Mercedes E-класса.
SpeedMe вчера в 14:56
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru вчера в 06:26
Общество
Власти Миннеаполиса собрались «демонтировать» департамент полиции
В муниципальном совете Миннеаполиса рассказали о планах «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудников которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда.
ТК Звезда 00:31
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»
Состояние главы и бенефициара компании "Норникель" Владимира Потанина за день 4 июня сократилось на $1,5 млрд из-за падения акций компании после аварии на ТЭЦ в Норильске.
ТАСС вчера в 11:31
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия вчера в 19:53
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
Моя Москва.онлайн вчера в 12:39
Авто
Новый Porsche 911 Targa получил коллекционную версию
Спорткар Porsche 911 нового поколения в кузове тарга обзавелся первой спецверсией под названием 4S Heritage Design Edition.
AutoNews 02 июня в 03:26
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03 июня в 03:51
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
Политика
Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня
Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС вчера в 19:57
Общество
В МЧС заявили о решении по ликвидации утечки топлива в Норильске
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки топлива при аварии в Норильске было найдено, сообщают Известия .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 03:22
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 02 июня в 21:30
Космос
Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе
Российские ученые разработали новый способ поиска жизни на Марсе и других небесных телах Солнечной системы.
Известия вчера в 22:05
Общество
Директор СГЭТ: весь транспорт вышел на линию, несмотря на забастовку
На встрече, как сообщается в соцсетях, выступила водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина, которая объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник".
Московский Комсомолец вчера в 03:46
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Lenta.ru вчера в 13:14