Экономика
Газета.RuПрожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствует проект Минтруда, опубликованный на портале правовых актов. Согласно документу, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека в первом квартале текущего года составила 10 843 руб.
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Утверждена величина прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года
Первый Тульский01 июня в 04:50
Ирина Яшанина: Поправки в Конституцию направлены на обеспечение жизненного уровня населения
ТРК Ника01 июня в 02:38
Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области
Обнинск.Name31 мая в 17:31
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Общество
Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы
Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Хоккей
«Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших клубов Европы. Об этом сообщает хоккейный портал HockeyArchives.
Татар-информ 08:50
Здоровье
Минздрав обновил методику лечения коронавируса
Минздрав обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
BFM.ru 08:08
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Футбол
В АПЛ выявлен еще один случай заражения коронавирусом
Пятая волна тестирования на коронавирус в Английской премьер-лиге (АПЛ) выявила еще один случай заражения, сообщает пресс-служба Лиги.
Газета.Ru 11:50
Авто
Geely пересмотрела комплектации кроссовера Emgrand X7
Автоновости дня 02:38
Политика
Пекин сделал решающий ход в торговой войне
Сообщается, что Пекин решил воспользоваться случаем и напомнить о том, что на фронтах торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем зафиксировано всего лишь шаткое перемирие, а совсем не полноценный мир.
MOS.news 10:08
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело вчера в 10:34
Общество
Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отдал личную страницу в Twitter во владение госкорпорации.
Газета.Ru 07:46
Кино
Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix
NewInform 01 июня в 06:46
Общество
В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса
Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
REGNUM 05:33
Общество
В России впервые комплексно проверят системы оповещения населения
В ведомстве добавили, что экстренную информацию через системы оповещения к 2030 году должно гарантировано получать не менее 90% населения.
REGNUM 05:03
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
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Франция высказалась о возвращении России в G7
Власти Франции не видят перемен, которые бы привели к возвращению России в G7.
Lenta.ru 12:43
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
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В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA
В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.
Интерфакс 06:11
Космос
Астрономы обнаружили источники загадочных «инопланетных» радиосигналов
Астрономам из Австралии удалось зафиксировать источники имеющих загадочное происхождение радиосигналов, известных также под названием FRB.
Актуальные Новости вчера в 05:39
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
Политика
На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
Политика
Власти США объявили о приостановке полетов китайских авиалиний
В конце марта власти Китая разрешили китайским авиакомпаниям сохранить с каждой страной только один маршрут и один рейс в неделю, а также запретили зарубежным перевозчикам выполнять больше рейсов, чем по состоянию на 12 марта.
Ведомости 11:42
Игры
Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров
Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают игры вселенной Borderlands
На просторах Epic Games Store началась бесплатная раздача игр по вселенной Borderlands.
Актуальные Новости вчера в 04:55
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51