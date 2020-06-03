Экономика
Газета.RuПрожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствует проект Минтруда, опубликованный на портале правовых актов. Согласно документу, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека в первом квартале текущего года составила 10 843 руб.
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Утверждена величина прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года
Первый Тульский01 июня в 04:50
Ирина Яшанина: Поправки в Конституцию направлены на обеспечение жизненного уровня населения
ТРК Ника01 июня в 02:38
Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области
Обнинск.Name31 мая в 17:31
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Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Армия и оружие
Сирия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России
"Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
РИА Новости 16:34
Общество
В Калининградской области отменили плату за обсервацию
В Калининградской области отменили плату за пребывание в обсерваторах.
Каскад 11:21
Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
Общество
Путин объявил ЧС в Норильске из-за разлива топлива
Режим ЧС введен на Таймыре и в Норильске. Причиной стал разлив дизельного топлива.
Невские Новости 10:20
Технологии
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал "РГ", когда в организме появляются антитела к коронавирусу и сколько держится иммунитет к COVID-19.
РИА Новости 15:48
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru 15:39
Футбол
Бывшая модель Playboy стала владельцем румынского клуба
Бывшая модель Playboy Анамария Продан, которая сейчас работает футбольным агентом, стала новым владельцем румынского «Германштадта».
Спорт-Экспресс 15:55
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Здоровье
Мурашко назвал показания к госпитализации больных коронавирусом
"Если находясь на амбулаторном лечении на третьи сутки все-таки сохраняется высокая температура и появляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу.
Аргументы недели 15:06
Финансы
Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей
Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 13:10
Политика
Персонально ваш: Елизавета Осетинская
Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".
Эхо Москвы 11:35
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Игры
Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров
Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
Наука
Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК
Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный вчера в 21:51
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
Здоровье
Названы симптомы коронавируса у животных
Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в Россельхознадзоре напоминают, что в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности передачи коронаврусной инфекции от животных к человеку, но это касается кошек и собак.
Tvtver.ru 06:56
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Экономика
Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков
Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service 08:46
Экономика
NYT: власти США отобрали пять компаний, которые будут делать вакцину от коронавируса
Администрация президента США Дональда Трампа выбрала пять компаний, которые, вероятнее всего, будут производить вакцину от нового коронавируса.
ТАСС 16:36
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В Афинах произошли столкновения с полицией из-за смерти Флойда в США
Возле американского посольства в Афинах прошла акция протеста в поддержку демонстраций в США, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
РБК 16:10
Политика
Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58