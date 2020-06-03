Экономика

Газета.RuГазета.RuПрожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствует проект Минтруда, опубликованный на портале правовых актов. Согласно документу, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека в первом квартале текущего года составила 10 843 руб.
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В России вырос прожиточный минимум

Lenta.ru09:52

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

РИА Новости08:03

Прожиточный минимум в Кузбассе установлен в размере 10073 рубля

КузПресс31 мая в 21:00

Утверждена величина прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года

Первый Тульский01 июня в 04:50

Ирина Яшанина: Поправки в Конституцию направлены на обеспечение жизненного уровня населения

ТРК Ника01 июня в 02:38

Прожиточный минимум в РФ в I квартале может вырасти на 2,2%

Интерфакс - Россия07:09

Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области

Обнинск.Name31 мая в 17:31
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
2
Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
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Происшествия

Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
3
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
1,1K
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
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Армия и оружие

Сирия получила вторую партию истребителей МиГ-29 из России

"Сирийская Арабская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России в рамках военно-технического сотрудничества между нашими странами", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
РИА Новости 16:34
2
Общество

В Калининградской области отменили плату за обсервацию

В Калининградской области отменили плату за пребывание в обсерваторах.
Каскад 11:21
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Путешествия

Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
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Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
8
Общество

Путин объявил ЧС в Норильске из-за разлива топлива

Режим ЧС введен на Таймыре и в Норильске. Причиной стал разлив дизельного топлива.
Невские Новости 10:20
1,9K
Технологии

Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу

Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал "РГ", когда в организме появляются антитела к коронавирусу и сколько держится иммунитет к COVID-19.
РИА Новости 15:48
3
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru 15:39
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Футбол

Бывшая модель Playboy стала владельцем румынского клуба

Бывшая модель Playboy Анамария Продан, которая сейчас работает футбольным агентом, стала новым владельцем румынского «Германштадта».
Спорт-Экспресс 15:55
Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Lenta.ru 08:40
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Здоровье

Мурашко назвал показания к госпитализации больных коронавирусом

"Если находясь на амбулаторном лечении на третьи сутки все-таки сохраняется высокая температура и появляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу.
Аргументы недели 15:06
3
Финансы

Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей

Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 13:10
9
Политика

Персонально ваш: Елизавета Осетинская

Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".
Эхо Москвы 11:35
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
469
Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
91
Игры

Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров

Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
35
Наука

Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК

Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный вчера в 21:51
22
Общество

Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия 12:20
1,3K
Здоровье

Названы симптомы коронавируса у животных

Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в Россельхознадзоре напоминают, что в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности передачи коронаврусной инфекции от животных к человеку, но это касается кошек и собак.
Tvtver.ru 06:56
66
Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
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Экономика

Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков

Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service 08:46
2
Экономика

NYT: власти США отобрали пять компаний, которые будут делать вакцину от коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа выбрала пять компаний, которые, вероятнее всего, будут производить вакцину от нового коронавируса.
ТАСС 16:36
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
2,1K
Происшествия

В Афинах произошли столкновения с полицией из-за смерти Флойда в США

Возле американского посольства в Афинах прошла акция протеста в поддержку демонстраций в США, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
РБК 16:10
2
Политика

Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам

Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
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