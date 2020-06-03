Экономика
РИА НовостиПрожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
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Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области
Обнинск.Name31 мая в 17:31
Утверждена величина прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года
Первый Тульский01 июня в 04:50
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления
Экономика сегодня 05:55
Здоровье
На Украине смертность от COVID-19 выросла до трех процентов
Показатель смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине по состоянию на 3 июня составляет 3%, сообщила в среду пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава страны.
РИА Новости 08:53
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Путешествия
Туроператоры назвали цены на отдых в России в 2020 году
Цены на авиабилеты и отдых внутри России сохранятся этим летом на уровне 2019 года.
BFM.ru 07:49
Общество
Дизайнер Шишкин предложил Путину сшить для него одежду
РИА Новости 08:12
Происшествия
Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
В Крыму 39-летнему жителю посёлка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
RT на русском 06:54
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Президент Казахстана оценил возможность «крымского сценария» в его стране
Журналисты «Комсомольской правды» попросили президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева оценить «прогнозы» некоторых экспертов о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в его стране.
Комсомольская правда вчера в 19:07
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Энергетика
Встреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот
Встреча ОПЕК+, запланированная на начало июня, оказалась под вопросом из-за проблем с нарушениями квот, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 07:48
Общество
У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания
Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.
Интерфакс 08:00
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Политика
NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом
Газета.Ru вчера в 00:44
Футбол
Рамос отказался от общения с правительством Испании из-за коронавируса
Жерар Пике («Барселона»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Коке («Атлетико») и Асьер Ильяраменди («Реал Сосьедад») приняли участие в видеоконференции с представителями испанского правительства.
ProstoProSport 09:59
Экономика
Росавиация одобрила выплату субсидий 18 авиакомпаниям
Росавиация с 14 мая одобрила выплату субсидий 18 российским авиакомпаниям на сумму 9,454 миллиарда рублей, проверяет поданную документацию ещё 13 перевозчиков, объем предполагаемых субсидий им - 238,2 миллиона рублей, сообщает ведомство.
РИА Новости 09:39
Авто
Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant
Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
Автоновости дня 05:29
Армия и оружие
В район Вашингтона Пентагон направил 1,6 тысячи военных
Моя Москва.онлайн 01:05
Здоровье
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 06:07
Транспорт
В РЖД рассказали о сроках восстановления движения до Мурманска
Свободная Пресса 07:14
Происшествия
Власти Оренбургской области забрали из семьи четверых детей. ФАН-ТВ
У многодетной семьи из поселка Тюльпанный в Домбаровском районе Оренбургской области 25 мая забрали четверых из пяти детей.
ФАН 06:18
Общество
Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове
Десятки верующих пришли на Великорецкий крестный ход в Кирове, несмотря на призывы властей и епархии не участвовать в шествии.
Интерфакс 07:27
Общество
В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.
ТАСС 08:32
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
Политика
Трамп объяснил необходимость присутствия России в G7 «здравым смыслом»
Присутствия России на саммите G7 требует здравый смысл, заявил президент США Дональд Трамп.
Взгляд.ру 10:03
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Общество
Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале
Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона.
Вечерние Ведомости 07:21