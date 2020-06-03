Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Здоровье На Украине смертность от COVID-19 выросла до трех процентов Показатель смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине по состоянию на 3 июня составляет 3%, сообщила в среду пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава страны.

Общество Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. 223

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,9K

Происшествия Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка В Крыму 39-летнему жителю посёлка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 285

Энергетика Встреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот Встреча ОПЕК+, запланированная на начало июня, оказалась под вопросом из-за проблем с нарушениями квот, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий. 39

Футбол Рамос отказался от общения с правительством Испании из-за коронавируса Жерар Пике («Барселона»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Коке («Атлетико») и Асьер Ильяраменди («Реал Сосьедад») приняли участие в видеоконференции с представителями испанского правительства.

Экономика Росавиация одобрила выплату субсидий 18 авиакомпаниям Росавиация с 14 мая одобрила выплату субсидий 18 российским авиакомпаниям на сумму 9,454 миллиарда рублей, проверяет поданную документацию ещё 13 перевозчиков, объем предполагаемых субсидий им - 238,2 миллиона рублей, сообщает ведомство.

Авто Audi в России начала продажи нового универсала Audi A6 Avant Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro. 2

Происшествия Власти Оренбургской области забрали из семьи четверых детей. ФАН-ТВ У многодетной семьи из поселка Тюльпанный в Домбаровском районе Оренбургской области 25 мая забрали четверых из пяти детей.

Общество Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове Десятки верующих пришли на Великорецкий крестный ход в Кирове, несмотря на призывы властей и епархии не участвовать в шествии. 62

Общество В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать Соискатели со всего мира заинтересовались вакансией в Швеции, на которой можно не работать.

Экономика The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса» «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. 262

Политика Трамп объяснил необходимость присутствия России в G7 «здравым смыслом» Присутствия России на саммите G7 требует здравый смысл, заявил президент США Дональд Трамп.

Экономика Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. 1,5K