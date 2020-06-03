Экономика
РИА НовостиПрожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
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Утверждена величина прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года
Первый Тульский01 июня в 04:50
Ирина Яшанина: Поправки в Конституцию направлены на обеспечение жизненного уровня населения
ТРК Ника01 июня в 02:38
Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области
Обнинск.Name31 мая в 17:31
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Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,4%, хуже прогноза
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились при этом на 1,8 миллиона баррелей — до 51,7 миллиона.
ПРАЙМ 10:35
Общество
В Петербурге объяснили подскочившее число умерших от коронавируса
В Санкт-Петербурге специалисты рассказали о росте смертности от новой коронавирусной инфекции.
Санкт-Петербургские ведомости 09:56
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 09:16
Игры
Hangar 13 сравнила ремейк Mafia с ремейком Resident Evil 2
Разработчики ремейка первой Mafia из Hangar 13 сравнили свой проект с ремейком Resident Evil 2. Ничего конкретно нового из интервью с журналом OPM представители студии не сообщили — игра создаётся на новом движке со множеством графических наворотов вроде отражений на объектах, водных эффектов и детализированных персонажей.
Игромания.ру 10:04
Политика
Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок
Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru 10:45
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Происшествия
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Космос
Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
РБК вчера в 22:02
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru 09:32
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни
Сына продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра стали избегать дети.
Вестник вчера в 12:55
Общество
Кировские паломники собрались в Великорецкий крестный ход
Жители Великорецкого просят паломников не идти в крестный ход и не подвергать опасности селян.
Свойкировский.рф 03:37
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Армия и оружие
Появилось видео посадки Ка-27 на палубу новейшего корвета «Гремящий»
Корабельные вертолеты Ка-27 совершают облеты «Гремящего» и выполняют посадки на него в различных погодных условиях, а также в светлое и темное время суток.
Военное дело 08:20
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Армия и оружие
Украина планирует обновить Воздушные силы к 2035 году
Военную авиацию Украины обеспечат новой техникой к 2035 году, 1 июня сообщает информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
ИА Красная Весна 01 июня в 11:52
Гаджеты
Представлен корпус Fractal Design Define 7 Compact
Новый корпус Fractal Design Define 7 Compact берет за основу самые сильные черты современного дизайна 7-й серии и помещает их в удобную компактную форму.
Megaobzor.com 09:38
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Здоровье
Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса
Случаев смерти от коронавирусной инфекции на территории Молотычевского сельсовета и в целом Фатежского района не зарегистрировано, - гласит пост Сергея Гнездилова.
Kurskcity.ru 06:58
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Футбол
В АПЛ зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом
В английской футбольной премьер-лиге на пятом этапе тестирования зафиксирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 11:34
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 06:55
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 13:10
Общество
Кинотеатры Подмосковья откроют только после устойчивого спада эпидемии
Красногорск, 3 июня 2020, 18:22 — REGNUM Кинотеатры и фитнес-центры Московской области откроются только после устойчивого спада эпидемии SARS-CoV-2.
REGNUM 11:22