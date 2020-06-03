Экономика
РИА НовостиПрожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
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Утверждена величина прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года
Первый Тульский01 июня в 04:50
Ирина Яшанина: Поправки в Конституцию направлены на обеспечение жизненного уровня населения
ТРК Ника01 июня в 02:38
Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области
Обнинск.Name31 мая в 17:31
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Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
Общество
Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
Общество
Аксёнов: в Крыму выдался самый засушливый год за последние 150 лет
Симферополь, 3 июня 2020, 16:36 — REGNUM В Крыму 2020 год выдался одним из самых засушливых за последние 150 лет, главная проблема республики — нехватка воды.
REGNUM 09:36
Происшествия
Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
RT на русском 06:54
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Армия и оружие
Космические войска Японии заподозрили в помощи США
«Космическое пространство было обозначено в качестве одной из перспективных сфер взаимодействия между Японией и США в рамках военно-политического союза», - напоминает Стрельцов.
Популярная механика 06:45
Здоровье
В Свердловской области премии за COVID-19 начислят уборщицам и другим сотрудникам больниц
Предполагается, что дополнительные средства будут направлены для выплат сотрудников, работающих в специализированных стационарных отделениях, где лечат больных COVID-19.
Znak.com 09:36
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
Общество
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
Член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ "НИИ морфологии человека", президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский рассказал о главных загадках коронавируса.
РИА Новости 09:58
Политика
Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок
Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru 10:45
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные виды рака в России
В 2019 году самым распространенным видом онкологического заболевания в России стал рак кожи.
Доктор Питер 05:16
Здоровье
В урюпинском психинтернате подтверждены 207 случаев коронавируса
Всего в учреждении коронавирусом заболело 207 человек, 75 из них проходят лечение в областном центре.
Волгоградская правда 05:35
Здоровье
Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных
Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые.
Forbes 10:11
Общество
Стали известны сроки открытия театров и кинотеатров
Театры и концертные залы откроются в последнюю очередь. Это случится не раньше осени, пояснил Чернышенко.
ТИА вчера в 09:19
Экономика
Россия может потерять статус лидера по экспорту пшеницы
По итогам сезона-2019/20 Россия может уступить странам Евросоюза мировое лидерство в экспорте пшеницы, пишет «Агроинвестор» со ссылкой на заявление президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.
Агробук вчера в 00:00
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Учения бомбардировщиков ВВС США B-1B над Черным морем представляют "серьезную опасность" для российского Военно-морского флота в этой акватории, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 10:28
Гаджеты
«Расстрельный список» Xiaomi. Новые функции перестанут выпускать для ряда смартфонов
Компания Xiaomi сообщила, что с 5 сентября она перестанет выпускать тестовые версии фирменной оболочки MIUI для ряда смартфонов, включая флагманские смартфоны 2018 года на основе платформы Snapdragon 845.
iXBT.com вчера в 06:50
Политика
Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Здоровье
Минздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых
Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.
Российская газета 09:11
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru вчера в 01:43
Транспорт
В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска
Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
РИА Новости 06:34
Политика
Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам
Ранее британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам.
RT на русском 09:45
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения на сайте "МОЭК Онлайн" и на сайте mos.ru.
Интерфакс вчера в 11:08