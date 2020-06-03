Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Общество Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет. 361

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 21

Армия и оружие Космические войска Японии заподозрили в помощи США «Космическое пространство было обозначено в качестве одной из перспективных сфер взаимодействия между Японией и США в рамках военно-политического союза», - напоминает Стрельцов.

Здоровье В Свердловской области премии за COVID-19 начислят уборщицам и другим сотрудникам больниц Предполагается, что дополнительные средства будут направлены для выплат сотрудников, работающих в специализированных стационарных отделениях, где лечат больных COVID-19.

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Политика Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок. 13

Здоровье В урюпинском психинтернате подтверждены 207 случаев коронавируса Всего в учреждении коронавирусом заболело 207 человек, 75 из них проходят лечение в областном центре. 34

Здоровье Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые. 53

Экономика Россия может потерять статус лидера по экспорту пшеницы По итогам сезона-2019/20 Россия может уступить странам Евросоюза мировое лидерство в экспорте пшеницы, пишет «Агроинвестор» со ссылкой на заявление президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского. 11

Гаджеты «Расстрельный список» Xiaomi. Новые функции перестанут выпускать для ряда смартфонов Компания Xiaomi сообщила, что с 5 сентября она перестанет выпускать тестовые версии фирменной оболочки MIUI для ряда смартфонов, включая флагманские смартфоны 2018 года на основе платформы Snapdragon 845.

Политика Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. 1,8K

Общество Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. 273

Здоровье Минздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19. 328

Политика Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер. 190

Здоровье Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках. 27