Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПрожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

В России вырос прожиточный минимум

Lenta.ru09:52

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

РИА Новости08:03

Прожиточный минимум в Кузбассе установлен в размере 10073 рубля

КузПресс31 мая в 21:00

Утверждена величина прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года

Первый Тульский01 июня в 04:50

Ирина Яшанина: Поправки в Конституцию направлены на обеспечение жизненного уровня населения

ТРК Ника01 июня в 02:38

Прожиточный минимум в РФ в I квартале может вырасти на 2,2%

Интерфакс - Россия07:09

Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области

Обнинск.Name31 мая в 17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
2
Общество

Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты

Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
361
Общество

Аксёнов: в Крыму выдался самый засушливый год за последние 150 лет

Симферополь, 3 июня 2020, 16:36 — REGNUM В Крыму 2020 год выдался одним из самых засушливых за последние 150 лет, главная проблема республики — нехватка воды.
REGNUM 09:36
6
Происшествия

Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

RT на русском 06:54
Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Коммерсантъ 09:26
987
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
21
Армия и оружие

Космические войска Японии заподозрили в помощи США

«Космическое пространство было обозначено в качестве одной из перспективных сфер взаимодействия между Японией и США в рамках военно-политического союза», - напоминает Стрельцов.
Популярная механика 06:45
Здоровье

В Свердловской области премии за COVID-19 начислят уборщицам и другим сотрудникам больниц

Предполагается, что дополнительные средства будут направлены для выплат сотрудников, работающих в специализированных стационарных отделениях, где лечат больных COVID-19.
Znak.com 09:36
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 02:30
2,7K
Общество

Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса

Член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ "НИИ морфологии человека", президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский рассказал о главных загадках коронавируса.
РИА Новости 09:58
1
Политика

Путин поддержал выдвижение губернатора ХМАО на второй срок

Президент России Владимир Путин заявил, то поддержит кандидатуру действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она решит выдвигаться на второй срок.
Газета.Ru 10:45
13
Общество

Чиновники заставили амурских ветеранов вернуть выплаты ко Дню Победы

Ридус 05:39
53
Здоровье

В Минздраве назвали самые распространенные виды рака в России

В 2019 году самым распространенным видом онкологического заболевания в России стал рак кожи.
Доктор Питер 05:16
3
Здоровье

В урюпинском психинтернате подтверждены 207 случаев коронавируса

Всего в учреждении коронавирусом заболело 207 человек, 75 из них проходят лечение в областном центре.
Волгоградская правда 05:35
34
Здоровье

Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных

Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые.
Forbes 10:11
53
Общество

Стали известны сроки открытия театров и кинотеатров

Театры и концертные залы откроются в последнюю очередь. Это случится не раньше осени, пояснил Чернышенко.
ТИА вчера в 09:19
177
Экономика

Россия может потерять статус лидера по экспорту пшеницы

По итогам сезона-2019/20 Россия может уступить странам Евросоюза мировое лидерство в экспорте пшеницы, пишет «Агроинвестор» со ссылкой на заявление президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.
Агробук вчера в 00:00
11
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Учения бомбардировщиков ВВС США B-1B над Черным морем представляют "серьезную опасность" для российского Военно-морского флота в этой акватории, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 10:28
695
Гаджеты

«Расстрельный список» Xiaomi. Новые функции перестанут выпускать для ряда смартфонов

Компания Xiaomi сообщила, что с 5 сентября она перестанет выпускать тестовые версии фирменной оболочки MIUI для ряда смартфонов, включая флагманские смартфоны 2018 года на основе платформы Snapdragon 845.
iXBT.com вчера в 06:50
Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости вчера в 06:52
1,8K
Общество

Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию

Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
3
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
564
Происшествия

При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
267
Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
273
Здоровье

Минздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых

Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.
Российская газета 09:11
328
Политика

Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма

Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru вчера в 01:43
190
Транспорт

В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска

Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
РИА Новости 06:34
35
Политика

Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам

Ранее британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам.
RT на русском 09:45
417
Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
27
Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения на сайте "МОЭК Онлайн" и на сайте mos.ru.
Интерфакс вчера в 11:08
863
Как работают Яндекс.Новости?
Главное