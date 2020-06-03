Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

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