Экономика
РИА НовостиПрожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
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Утверждена величина прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года
Первый Тульский01 июня в 04:50
Ирина Яшанина: Поправки в Конституцию направлены на обеспечение жизненного уровня населения
ТРК Ника01 июня в 02:38
Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области
Обнинск.Name31 мая в 17:31
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Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Коммерсантъ 09:26
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи освобождения» Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова» на ICTV прокомментировал вопрос о поставках воды в Крым, который обсуждали украинские политики.
Городовой 04:32
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства.
ТАСС 12:13
Общество
Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить
Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe получил стильный дизайн
Став первым автомобилем бренда, построенным на «новой платформе третьего поколения», кроссовер получил по-настоящему смелую внешность, более современный интерьер и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 01:41
Общество
В ВОЗ предупредили о возможном приходе второй волны коронавируса
«Вторая волна не является неизбежной, однако всё большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной», — цитирует Клюге «РИА Новости».
Известия 06:21
Футбол
В АПЛ выявлен еще один случай заражения коронавирусом
Пятая волна тестирования на коронавирус в Английской премьер-лиге (АПЛ) выявила еще один случай заражения, сообщает пресс-служба Лиги.
Газета.Ru 11:50
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Pravda.Ru вчера в 09:03
Политика
Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания South China Morning Post сообщил, что Великобритания готова изменить визовые правила для гонконгцев, если Китай внедрит закон о нацбезопасности Гонконга.
РИА Новости вчера в 18:46
Происшествия
В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки
Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения 39-летнему жителю поселка Ленино, который обвиняется в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки - собственной крестницы.
Российская газета 11:29
Экономика
В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 13:10
Кино
Новая героиня заменит Руби Роуз в «Бэтвумен»
На место персонажа Руби Роуз, покинувшей сериал "Бэтвумен", придет новая героиня.
ИА InterMedia 06:26
Футбол
Сауль основал футбольный клуб, который будет работать с молодежью
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес основал футбольный клуб в своем родном городе Эльче.
Sports.ru 06:49
Наука
Ученые узнали, чем обедал динозавр сотню миллионов лет назад
Содержимое желудка динозавра, жившего 110 миллионов лет назад, удалось исследовать ученым из университета Саскачевана (Канада), сообщает 3 июня CNN.
ИА Красная Весна 03:02
Общество
Аккаунт Рогозина в Twitter перешел к «Роскосмосу»
Аккаунт генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Twitter стал официальной страницей государственной корпорации.
Российская газета 12:20
Экономика
Заксобрание Петербурга не позволило оппозиции скорректировать бюджет
Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 14:23 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое контролирует партия «Единая Россия», большинством голосов отклонило все поправки оппозиционных фракций к проекту корректировки бюджета 2020 года, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:23
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли положила глаз на 33-летнюю версию Брэда Питта
Джоли же развелась с Питтом еще несколько лет назад, поэтому не исключено, что их отношения не ограничатся легким флиртом и уже совсем скоро они заявят о них публично.
Слово и Дело 09:22
Спорт
В Татарстане умер чемпион мира по борьбе корэш Ильяс Галимов
Российская газета 12:01