Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

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Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 290

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Экономика Заксобрание Петербурга не позволило оппозиции скорректировать бюджет Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 14:23 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которое контролирует партия «Единая Россия», большинством голосов отклонило все поправки оппозиционных фракций к проекту корректировки бюджета 2020 года, передает 3 июня корреспондент ИА REGNUM. 41