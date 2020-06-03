Экономика

Газета.RuГазета.RuПрожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствует проект Минтруда, опубликованный на портале правовых актов. Согласно документу, величина прожиточного минимума в среднем на одного человека в первом квартале текущего года составила 10 843 руб.
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В России вырос прожиточный минимум

Lenta.ruвчера в 09:52

Прожиточный минимум в Кузбассе установлен в размере 10073 рубля

КузПресс31 мая в 21:00

Прожиточный минимум в РФ в I квартале может вырасти на 2,2%

Интерфакс - Россиявчера в 07:09

Утверждена величина прожиточного минимума по Тульской области за I квартал 2020 года

Первый Тульский01 июня в 04:50

Ирина Яшанина: Поправки в Конституцию направлены на обеспечение жизненного уровня населения

ТРК Ника01 июня в 02:38

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

РИА Новостивчера в 08:03

Странности расчета прожиточного минимума за 1 квартал 2020 в Калужской области

Обнинск.Name31 мая в 17:31
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Армия и оружие

Россия определила четыре случая применения ядерного оружия

При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК 02 июня в 10:11
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru вчера в 06:20
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Общество

В России за сутки умерли 169 человек от коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 831 случай заражения коронавирусом, умерли 169 человек.
Телеканал RTVI 03:36
Путешествия

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
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Происшествия

В ХМАО перевернулся автобус с вахтовиками

В Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус с вахтовиками, сообщается на сайте УМВД по региону.
РБК 01:57
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Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело вчера в 02:49
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Здоровье

За сутки в регионе подтверждены 117 диагнозов COVID-19

За сутки подтверждены 117 диагнозов. Выздоровели – 963 человека (+35 за сутки), умерли – 20 человек (+1 за сутки).
IvanovoNews 03:29
Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
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Происшествия

Причины погромов в США раскрыл бывший американский полицейский

В США поводом, а не причиной массовых беспорядков стала смерть Джорджа Флойда, который умер во время задержания полицией.
Соловей.Инфо 03:21
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Происшествия

Площадь разлива топлива в Норильске составила 180 тыс. кв. м

Общая площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске, произошедшая в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, составила 180 тыс. кв. м. Такие цифры в четверг, 4 июня, привела пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Известия 00:43
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
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Общество

Lego перестанет рекламировать полицейские наборы

Sostav.ru 00:25
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Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
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Футбол

Финал футбольной Лиги чемпионов может пройти в России

Помимо России на проведение мини-турнира претендуют Германия и Португалия.
Вести.Ru 01:53
Здоровье

В Новомалыклинской больнице 17 медработников заражены коронавирусом

В Новомалыклинской районной больнице произошла вспышка коронавирусной инфекции: от фельдшера заразились 17 медиков и 14 контактных лиц, сообщает "Улпресса" со ссылкой на региональный минздрав.
Ульяновск онлайн вчера в 06:31
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Космос

В корабле Маска использовали российские детали

Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая.
РИА Новости вчера в 18:03
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Общество

В «кремлевской» больнице назвали факторы прихода второй волны эпидемии

Летняя погода определит, когда в Россию придет вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции, заявила заведующая инфекционным отделением "кремлевской" больницы Екатерина Трифонова.
Газета.Ru 03:23
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Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер H5

Новый внедорожник Haval, ранее считавшийся преемником нынешнего «рамника» H5, рассекречен на официальных изображениях.
Автоновости дня 02 июня в 01:02
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Политика

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 03:14
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Происшествия

Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии

Российская газета вчера в 21:29
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Происшествия

В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
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Авто

Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks

Компания Nissan определилась с датой старта продаж обновленного кроссовера Nissan Kicks.
Новые автомобили вчера в 00:27
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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
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Здоровье

18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт 02 июня в 02:32
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Армия и оружие

Армию Хафтара отбросили от Триполи

Lenta.ru 03:10
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