Проживание на российских курортах резко подорожало за год, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру». Так, проживание в Крыму за год подорожало на 14 процентов, до 3,1 тысячи рублей за ночь, а Краснодарского края — на 15 процентов, до 2,9 тысячи рублей.

С чего всё началось Крым и Краснодарский край растут в цене проживания Краткосрочная аренда жилья на курортах Крыма на летний период за год подорожала на 14%, до 3,1 тыс. руб. за ночь, Краснодарского края — на 15%, до 2,9 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании сервиса "Суточно.ру", сравнившего ранние бронирования на лето пользователей за сентябрь 2020 года — февраль 2021 года с тем же периодом годом ранее. Коммерсантъ 18:21