Происшествия
Lenta.ruПроживавшего в заброшенном доме с четырьмя детьми россиянина задержали
В Чите задержали отца четверых детей, которого волонтеры обнаружили в заброшенном здании, где нет отопления и нормальных условий проживания. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкальскому краю.
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Глава Следкома РФ взял на контроль дело забайкальской семьи из «заброшки»
Московский Комсомолец Чита09:14
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Здоровье
В Китае вылечили первого больного коронавирусом
Происшествия
На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха
Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Общество
Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Общество
Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии
Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Авто
Обновленный Mercedes-Benz E-Class. Анонс
В Сети появились первые снимки Mercedes-Benz E-Class, а также новая информация о модифицированном седане.
Политика
В Кремле заявили об отсутствии контактов Путина с Зеленским в Израиле
Общество
«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
Армия и оружие
Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии
Турция направляет военных для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое возглавляет Файез Саррадж, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали фотосессию беременной жены футболиста Тарасова
Напомним, Анастасия Костенко начала встречаться с Дмитрием Тарасовым, когда он еще был женат на ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой и многие поклонники певицы уже тогда обрушивались на модель с критикой.
Происшествия
Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии
Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
Футбол
Стало известно, почему Кокорин согласился на переход в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин согласился на переход в «Сочи». Об этом стало известно сегодня, 24 января.
Общество
МВД закупило компьютеры на отечественной ОС Astra Linux
В октябре 2018 года сообщалось, что Минобороны перейдет с Windows на Astra Linux.
Происшествия
В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой
Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме
Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано России уже через 60 дней, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости министр экологии Израиля Зеев Элькин.
Общество
На петербургском пляже установили прозрачные раздевалки
По словам активистов, пляж «Морские Дубки» благоустроили в рамках программы «Комфортная городская среда» летом прошлого года.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Авто
Lada Vesta получила новую комплектацию Comfort Winter
Общество
Судно-инспектор проводит проверку вдоль «Северного потока-2»
Политика
Путин назначил Мединского и Орешкина своими помощниками
Политика
Эрдоган и Меркель обсудили достижение перемирия в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Стамбуле пути достижения перемирия в сирийском Идлибе и гуманитарную помощь его жителям.
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Политика
Песков заявил, что четких дат встречи Путина и Лукашенко нет
Экономика
Выручка «Ленты» за 2019 год выросла на 1%
Совокупный розничный трафик покупателей "Ленты" в IV квартале 2019 года вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе на 1,2% в гипермаркетах и на 8,7% в супермаркетах.
Общество