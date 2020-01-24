Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПроживавшего в заброшенном доме с четырьмя детьми россиянина задержали

В Чите задержали отца четверых детей, которого волонтеры обнаружили в заброшенном здании, где нет отопления и нормальных условий проживания. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкальскому краю.
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